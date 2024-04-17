Redmi Pad Pro будет работать под управлением пользовательской оболочки HyperOS 1.0 на базе ОС Android.

На прошлой неделе Xiaomi наконец-то выпустила Redmi Pad Pro на китайском рынке. Однако глобальный релиз, похоже, скоро состоится. Планшет нового поколения был замечен на другой крупной сертификационной платформе FCC, что подтверждает скорый запуск.

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Ранее на этой неделе глобальная версия Redmi Pad Pro появилась в консоли Google Play, продемонстрировав свои основные характеристики. Там был указан номер модели (2405CRPFDL для Латинской Америки и 2405CRPFDG для остального мира) и аппаратное обеспечение. Теперь планшет с номером модели 2405CRPPFDL прошел сертификацию в FCC. Из последнего следует, что Redmi Pad Pro будет иметь пользовательскую оболочку на базе Android HyperOS 1.0.

Ожидается, что глобальная версия будет обладать теми же характеристиками, что и китайская. Следовательно, Redmi Pad Pro будет оснащен 12,1-дюймовой широкоформатной ЖК-панелью с разрешением 2,5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 600 нит. В основе устройства будет лежать SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища. Для фотосъемки предусмотрены 8-Мп камеры спереди и сзади устройства. Планшет будет оснащен массивным аккумулятором емкостью 10 000 мА*ч и поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 33 Вт. Планшет также был запущен в Китае в уникальном дизайне фильма "Гарри Поттер", который уже поступил в продажу.