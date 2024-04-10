Этот телевизор предназначен не только для просмотра фильмов, но и для игр на консолях.

Компания Xiaomi уже некоторое время выпускает игровые продукты под суббрендом Redmi, а теперь представила отличный игровой телевизор Redmi MAX. Этот телевизор предназначен не только для просмотра фильмов, но и для плавной игры в консольные игры на большом 100-дюймовом экране. Что делает этот телевизор "игровым", так это частота обновления экрана 144 Гц.

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На сегодняшнем мероприятии Xiaomi представила несколько продуктов, и Redmi MAX TV был одним из них. Телевизор доступен для предварительного заказа в Китае, а если сделать заказ в период с 10 апреля по 30 апреля, то также подарят динамики Xiaomi TV. Redmi MAX имеет разрешение 4K и панель с подсветкой 144 Гц. Использование более низкого разрешения, чем 4K, на гигантском 100-дюймовом экране это плохая идея, поэтому данный выбор от Xiaomi очень уместен. Экран работает с частотой обновления 144 Гц, но при активации так называемого "соревновательного режима" его частота обновления достигает 240 Гц. Ари этом максимальная яркость Redmi MAX составляет 700 нит.

Новый телевизор Xiaomi совместим с устройствами на базе HyperOS и оснащен 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенного хранилища. Он также поддерживает стандарт Wi-Fi 6. Телевизор работает на чипе с четырехъядерным процессором Cortex A73. У него есть три порта HDMI, два порта USB и один порт Ethernet. Он поддерживает Dolby Atmos, Dolby Vision и HDR10+. Также в нем есть два встроенных динамика мощностью 15 Вт. Телевизор имеет ширину около 2,2 метра, длину 1,2 метра и весит 63 кг.