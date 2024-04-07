Судя по информации, размеры Snapdragon 8s Gen 3 на 35% меньше, чем у Snapdragon 8 Gen 3.

Недавно анонсированный компанией Qualcomm чип Snapdragon 8s Gen 3 (SM8635) позиционируется как мощный, но доступный вариант. Версия "s" предлагает более оптимизированный набор функций, чем флагманский Snapdragon 8 gen 3.

Опубликованные фотографии демонстрируют размеры SoC: Snapdragon 8s Gen 3 меньше обычного Snapdragon 8s Gen 3. Его площадь на 34,73 % меньше, чем у Snapdragon 8 Gen 3.

реклама

Помимо физического размера, Snapdragon 8s Gen 3 имеет меньшую конфигурацию кэша. Кэш L2 на мегаядре X4 уменьшен вдвое - с 2 МБ до 1 МБ. Размер кэшей L2, L3 и SLC также уменьшен в целом.

В Snapdragon 8 Gen 3 используется 4-нм техпроцесс TSMC с конфигурацией процессора, состоящей из одного ядра X4 с частотой 3,3ГГц, трех ядер A720 с частотой 3,15 ГГц, двух ядер A720 с частотой 2,96 ГГц и двух ядер A520 с частотой 2,26 ГГц, а графический процессор - Adreno 750.

В то время как Snapdragon 8s Gen 3 (также построенный по 4-нм техпроцессу TSMC) имеет ядро X4 с частотой 3 ГГц, четыре ядра A720 с частотой 2,8 ГГц и два ядра A520 с частотой 2,26 ГГц. Графический процессор - более слабый Adreno 735, а эффект глобальной подсветки отсутствует.

Snapdragon 8s Gen 3 также имеет ограниченную поддержку памяти (4200 МГц LPDDR5X против 4800 МГц у 8 Gen 3), возможности записи видео (4K HDR против 8K HDR) и кодирования/декодирования видео. Кроме того, в нем используется более старая базовая полоса X70 вместо X75 у 8 Gen 3, что снижает теоретическую скорость интернета.

Snapdragon 8s Gen 3 выглядит мощным процессором, который может предложить достаточную производительность для повседневного использования. Различные технические характеристики, похоже, были снижены, чтобы позиционировать его как более бюджетный вариант для флагманских устройств среднего класса.