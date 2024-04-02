Кроме того, южнокорейский бренд раскрыл некоторые характеристики предстоящих предложений.

Компания Samsung официально объявила дату запуска Galaxy M55 5G и Galaxy M15 5G. Оба телефона серии M дебютируют в Индии на следующей неделе. Южнокорейский бренд уже раскрыл некоторые характеристики предстоящих предложений. Теперь микросайт M55 5G и M15 5G на платформе электронной коммерции раскрывает дополнительную информацию об устройствах.

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Samsung готовится анонсировать смартфоны Galaxy M55 5G и Galaxy M15 5G в Индии 8 апреля, в понедельник, в 12 часов дня по местному времени. Оба телефона станут преемниками Galaxy M54 5G и Galaxy M14 5G, дебютировавших в прошлом году. Ожидается, что Samsung Galaxy M15 5G будет бюджетным вариантом. Данный смартфон оснащен дисплеем sAMOLED с каплевидным вырезом, разрешением FHD + и частотой обновления 90 Гц. Телефон имеет плоскую рамку, а кнопка питания выполняет функцию сканера отпечатков пальцев. Задняя панель имеет клетчатый узор и оснащена основным датчиком на 50 МП, сверхширокоугольным объективом на 5 МП и макромодулем на 2 МП. Фронтальная камера для селфи будет иметь разрешение 13 МП. Подтверждено, что Samsung Galaxy M15 5G оснащен процессором Dimensity 6100+ и оснащен большим аккумулятором емкостью 6000 мА*ч. Кроме того, подтверждено получение обновлений ОС в течение 4 лет и исправлений безопасности в течение пяти лет.

Говоря о Galaxy M55 5G, подтверждено, что он оснащен процессором Snapdragon 7 Gen 1. Устройство будет оснащено аккумулятором емкостью 5000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. Предстоящее предложение будет оснащено 6,7-дюймовой панелью AMOLED с вырезом по центру. Он имеет разрешение FHD+, частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость 1000 нит. Подтверждено, что на задней панели расположены вертикально расположенные тройные камеры, состоящие из основного датчика OIS на 50 МП, сверхширокоугольного объектива на 8 МП и макромодуля на 2 МП. Будет 50-мегапиксельная селфи-камера. Galaxy M55 5G будет предлагаться в светло-зеленом и черном цветах.