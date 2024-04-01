iQOO Pad 2 Pro будет оснащен процессором под кодовым названием MT8796, который может быть Dimensity 9300.

Iqoo готовит к выпуску новый планшет под названием iqoo pad 2 pro, который уже получил сертификацию от 3C. Там были раскрыты характеристики зарядного устройства данного гаджета. Также было подтверждено наименование "iqoo pad 2 pro", так как оно появилось на сайте сертификации Google Play Console. Там же были раскрыты ключевые характеристики устройства.

реклама

На сайте сертификации Google Play Console был обнаружен планшет с номером модели pa2473. Изображение на сайте показывает, что дисплей планшета окружен рамками симметричной формы. Кнопки питания и регулировки громкости расположены на правой стороне в соответствии с горизонтальной ориентацией устройства. Разрешение экрана iqoo pad 2 pro будет составлять 2064 x 3096 пикселей, а плотность экрана - 400 пикселей на дюйм. В списке сертификации указано, что планшет будет оснащен процессором с кодовым названием mt8796. Этот процессор будет иметь четыре ядра cortex-a72 с тактовой частотой 2 ГГц, три ядра cortex-x4 с тактовой частотой 2,8 ГГц и основное ядро cortex-x4 с тактовой частотой 3,2 ГГц. Это значит, что возможно, это будет процессор Dimensity 9300. Недавно выпущенный в Китае планшет Vivo pad 3 pro также оснащен этим же процессором. Согласно информации из консоли Google Play, у iqoo pad 2 pro будет 12 ГБ оперативной памяти, но возможны и другие варианты. Планшет будет работать на операционной системе Android 14.

Консоль Google Play пока не раскрывает дополнительной информации. Однако по данным сертификации 3C известно, что iqoo pad 2 pro будет поддерживать быструю зарядку мощностью до 66 Вт. Iqoo pad первого поколения был улучшенной версией Vivo pad 2, поэтому iqoo pad 2 pro также может иметь некоторые отличия от Vivo pad 3 pro.