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СтарыйДед
Планшет iQOO Pad 2 Pro замечен в Google Play Console с процессором, похожим на Dimensity 9300
iQOO Pad 2 Pro будет оснащен процессором под кодовым названием MT8796, который может быть Dimensity 9300.

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Iqoo готовит к выпуску новый планшет под названием iqoo pad 2 pro, который уже получил сертификацию от 3C. Там были раскрыты характеристики зарядного устройства данного гаджета. Также было подтверждено наименование "iqoo pad 2 pro", так как оно появилось на сайте сертификации Google Play Console. Там же были раскрыты ключевые характеристики устройства.

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На сайте сертификации Google Play Console был обнаружен планшет с номером модели pa2473. Изображение на сайте показывает, что дисплей планшета окружен рамками симметричной формы. Кнопки питания и регулировки громкости расположены на правой стороне в соответствии с горизонтальной ориентацией устройства. Разрешение экрана iqoo pad 2 pro будет составлять 2064 x 3096 пикселей, а плотность экрана - 400 пикселей на дюйм. В списке сертификации указано, что планшет будет оснащен процессором с кодовым названием mt8796. Этот процессор будет иметь четыре ядра cortex-a72 с тактовой частотой 2 ГГц, три ядра cortex-x4 с тактовой частотой 2,8 ГГц и основное ядро cortex-x4 с тактовой частотой 3,2 ГГц. Это значит, что возможно, это будет процессор Dimensity 9300. Недавно выпущенный в Китае планшет Vivo pad 3 pro также оснащен этим же процессором. Согласно информации из консоли Google Play, у iqoo pad 2 pro будет 12 ГБ оперативной памяти, но возможны и другие варианты. Планшет будет работать на операционной системе Android 14.

Консоль Google Play пока не раскрывает дополнительной информации. Однако по данным сертификации 3C известно, что iqoo pad 2 pro будет поддерживать быструю зарядку мощностью до 66 Вт. Iqoo pad первого поколения был улучшенной версией Vivo pad 2, поэтому iqoo pad 2 pro также может иметь некоторые отличия от Vivo pad 3 pro.

#планшет #iqoo #pad
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Сейчас обсуждают

ev_rus
23:45
Фср? У тебя либо перешарп, либо зернистость. Тектуры уже на каком скрине по счету смотрю слишком матовые, упрощены, как картон. Что на Амд не так? Не красиво же. У Легенды на НВ текстуры более глянцев...
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Китя
23:45
4090 как раз при таких настройках столько и выдает. что не знал. а да я же 4090 не щупал.
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Легенда
23:44
твоя амуде срет жестко. только мышкой не крути, слайд шоу будет
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Китя
23:42
Хоть знаешь какие это настройки это пути лучей и натив на таких настройках не одна карта не тянет только посмотреть в лужу.
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
УдалЁн
23:42
Спасибо за пояснение. А то уже не первый месяц поражаюсь откуда столько дебилов в комментах. Вон тот же "Китя" с айкю ниже температуры тела.
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Легенда
23:37
26 фпс... ммммм каеф. в лагах гамаешь амукальщик? твоя амудя говорит ВЫРУБАЙ!!!! ПОБАЛОВАЛСЯ И ХВАТИТ. ОСТАВЬ ЭТО ПАЦАНАМ НА нв
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Китя
23:36
Как тебе отражения от воды.
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Легенда
23:22
ну если по фактам я тут Легенда. ну и боярышник( фартовый) ( он же Кружит Голову Мимоза ) он же вАСЯ сТОПкин. но он чмо тут. ноги вытереть
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Легенда
23:13
RT ненужон)) каломудешники чё так? православный натив?
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Легенда
23:04
амудя а ну под стол. кококоок RT НЕНУЖОН. ДА НЕ дизлакайте щя китя этоже место на своем амудекале в 15 фпс покажет
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
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