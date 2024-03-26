Кроме того, китайский технологический гигант оснастит смартфон проводной быстрой зарядкой мощностью 67 Вт.

Xiaomi готовит к выпуску новую модель раскладушки, которая скоро появится на китайском рынке. Согласно ожиданиям, это будет модель Mix Flip. Однако перед официальным релизом в сети появилась новая утечка информации, раскрывающая более подробные характеристики батареи и дисплея.

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Данной информацией поделился известный информатор Digital Chat Station, который разместил свои сведения на китайском сайте Weibo. Ожидается, что Xiaomi Mix Flip будет выпущен в первой половине текущего года, что означает, что его появление на рынке совсем скоро. По данным DCS, гибкий основной экран смартфона будет окружен узкими рамками, а на крышке экрана будет расположено два выреза для двойной камеры, состоящей из 50-мегапиксельного основного и телеобъектива. Кроме того, информатор добавил, что у прототипа модели Mix Flip будет аккумулятор емкостью 4800/4900 мА*ч. Это соответствует предыдущим отчетам о том, что устройство будет обладать батареей большего размера, несмотря на свой тонкий форм-фактор. Также ожидается, что китайская технологическая компания внедрит проводную быструю зарядку мощностью 67 Вт в свою последнюю модель складного смартфона.

На данный момент известно, что смартфон будет иметь номера моделей 2405CPX3DC и 2405CPX3DG для китайского и мирового рынков соответственно. Судя по слухам, он будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3, но, возможно, не будет поддерживать спутниковое подключение, хотя изначально было сообщено об обратном. А само название впервые подтвердилось в прошлом году в базе данных IMEI. И, скорее всего, смартфон будет являться конкурентом для Samsung Galaxy Z Flip 5.