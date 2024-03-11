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СтарыйДед
ViewSonic представила новый изогнутый монитор Optiquest с диагональю 31,5 дюйма
Одной из особенностью является ощущение погружения, которое еще больше усиливается за счет кривизны 1500R.

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ViewSonic продолжает серию новых мониторов и представляет новый изогнутый монитор Optiquest с диагональю 31,5 дюйма. Этот дисплей уже доступен на китайском рынке и сочетает в себе привлекательные функции и доступность как для геймеров, так и для обычных пользователей. ViewSonic Optiquest обладает экраном Fast VA с разрешением 2560×1440 (2K), который был разработан компанией CSOT. Дисплей обещает плавное изображение с высокой частотой обновления 165 Гц и временем отклика 1 мс. Изогнутость в 1500R еще больше углубляет ощущение погружения. Кроме того, монитор поддерживает технологии HDR10 и Adaptive-Sync, которые обеспечивают яркие цвета и устраняют разрывы и зависания экрана во время игры. Монитор также обладает яркостью 300 нит и охватом цветовой гаммы NTSC на уровне 85%. Геймеры также оценят функцию встроенного игрового перекрестия. 

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ViewSonic Optiquest предназначен не только для пользователей, ценящих производительность. Он также оснащен функциями защиты глаз, включая фильтр синего света и экран без мерцания, которые помогают снизить нагрузку на глаза во время длительных сеансов работы или развлечений. Это делает монитор идеальным для повседневного использования. Металлическое основание в форме "Y" придает монитору стильный внешний вид, а подставка обеспечивает гибкость настройки с возможностью горизонтального и вертикального вращения. Вариантов подключения также предостаточно: 2 интерфейса HDMI 2.0 и 1 DP 1.2.

Изогнутый монитор ViewSonic Optiquest с диагональю 31,5 дюйма в настоящее время доступен по начальной цене 1149 юаней (примерно 14 500 рублей). Компания пока не сделала заявлений о глобальном выпуске данного монитора.

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