Ноутбук будет относительно легким и тонким: его вес составляет 1,91 кг, а толщина — 17,5 мм.

В апреле текущего года компания Lenovo планирует выпустить в Китае новую модель своего популярного ноутбука - Xiaoxin Pro 16 2024. Главным обновлением этой версии станет установка процессора Intel Core Ultra 9-185H. Этот релиз является продолжением серии, старт которой состоялся в декабре 2023 года с моделью Ultra 5 125H, а предстоящая модель Ultra 7 была анонсирована в январе.

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Xiaoxin Pro 16 2024 отличаются небольшим весом и компактностью, вес их составляет всего 1,91 кг, а толщина - 17,5 мм, что делает их идеально подходящими для того, чтобы брать с собой. Питание обеспечивается встроенным аккумулятором ёмкостью 84 Вт*ч, а также ноутбуки оснащены высокоскоростной памятью с пропускной способностью до 7467 МТ/с. В них предусмотрена поддержка графического ядра Arc и слотов расширения для 2280 M.2-накопителей, что позволяет обеспечить дополнительное место для хранения данных.

Одним из сильных аспектов является качество дисплея - устройство оснащено 16-дюймовым экраном с соотношением сторон 16:10, разрешением 2,5K, частотой обновления 120 Гц и яркостью 350 нит, а также охватывает 100% sRGB. Для повышения уровня безопасности предусмотрена система распознавания лица IR+TOF, обеспечивающая быструю разблокировку компьютера. Что касается аудио, ноутбук оснащен двумя динамиками. В отношении соединения с другими устройствами, Xiaoxin Pro 16 2024 предлагает подключение Wi-Fi 6E, устройство для чтения карт SDXC, аудиопорт 3,5 мм, два порта USB Type-A 3.2 Gen 1, порт HDMI 2.0, полнофункциональный порт USB-C и Thunderbolt.

Хоть цена на данное устройство пока неизвестна, но стоит сказать, что стоимость предыдущих версий Xiaoxin Pro начинается от 5799 юаней (около 73 000 рублей) за конфигурацию с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ накопителем, а за конфигурацию с 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти покупатели заплатят 5999 юаней (около 75 500 рублей).