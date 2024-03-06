Она способна снимать в формате 4K со скоростью 30 кадров в секунду или 1080p со скоростью 60 кадров в секунду.

Компания Logitech представила новинку в своей линейке продуктов - веб-камеру MX Brio, обладающую разрешением 4K. Эта модель присоединилась к серии мышек и клавиатур Master, которые ориентированы на повышение производительности. Веб-камера оснащена 8,5-мегапиксельным сенсором Sony Starvis, который на 70% превосходит предыдущую флагманскую модель от Logitech - Brio MX. MX Brio может записывать видеоформат 4K со скоростью 30 кадров в секунду или видео в формате 1080p со скоростью 60 кадров в секунду.

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Пользователи могут выбрать способ установки камеры - на штатив (со стандартной резьбой 1/4 дюйма) или закрепить ее на мониторе с помощью крепления, которое идёт в комплекте. Второй вариант даже имеет дополнительный шарнир, который позволяет наклонять камеру вниз, чтобы оптимально использовать пространство на рабочем столе. Функция "режим показа" Logitech автоматически переворачивает изображение, чтобы показать предметы с точки зрения пользователя.

Алюминиевый корпус веб-камеры MX Brio имеет порт Type-C на задней панели, а в комплект поставки входит USB-C - USB-C кабель длиной 1,5 метра. Другие функции включают защитную шторку и пару встроенных микрофонов с формированием луча. Согласно данным компании Logitech, MX Brio совместима с операционными системами Windows, macOS и Chrome OS, а также сертифицирована для работы с популярными платформами Zoom, Microsoft Teams и Google Meet. Кроме того, для ручной настройки угла обзора, цветового баланса, ISO, выдержки и других параметров можно использовать приложение Logi Options+. Новая веб-камера Logitech MX Brio доступна в продаже уже с сегодняшнего дня в трех цветовых вариантах: graphite, pale grey и black по цене $199,99.