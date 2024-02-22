Генеральный директор компании Дженсен Хуанг сообщил, что эти чипы уже предлагаются избранным клиентам для тестирования.

NVIDIA продолжает расширять свой присутствие на рынке искусственного интеллекта в Китае, несмотря на ограничения в экспорте, налагаемые США. Глава компании, Дженсен Хуанг, объявил о выпуске двух новых чипов искусственного интеллекта, доступных для тестирования выбранным клиентам. В своем заявлении Хуанг не раскрыл подробностей о запуске чипов и их тестирующих компаниях, что вызвало интерес и вопросы. Слухи говорят о том, что NVIDIA разрабатывает три чипа (H20, L20 и L2) специально для китайского рынка. Говорится, что эти чипы содержат последние технологические разработки NVIDIA, но были адаптированы в соответствии с новыми правилами США.

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Последнее время NVIDIA сталкивается с трудностями на китайском рынке. Решение американского правительства ужесточить экспортный контроль серьезно повлияло на продажи компании. Раньше Китай был крупным источником доходов для NVIDIA, но новые меры привели к существенному снижению прибыли в этом регионе. Несмотря на эти препятствия, NVIDIA не стоит на месте. Компания начала принимать предварительные заказы на чип H20, который является сильным конкурентом для Huawei и других компаний. Однако на пути у NVIDIA возникли некоторые сложности, включая задержки, связанные с внедрением чипа в серверные системы производителей.