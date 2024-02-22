В базе данных сертификации были замечены OnePlus Watch 2, где указаны характеристики аккумулятора и зарядки.

Компания Oneplus уже в ближайшее время представит модель умных часов нового поколения - Oneplus Watch 2. Перед официальным анонсом на выставке MWC 2024 данные часы были замечены на платформе сертификации, где были раскрыты некоторые характеристики их аккумулятора и зарядки.

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Они поступят на рынок под номером модели OPWWE231, а сертификат подтверждает то, что умные часы будут работать на батарее емкостью 500 мА*ч с номером модели BLW013. Также известно, что устройство будет поддерживать номинальное напряжение 3,89 В и ограниченное напряжение 4,48 В. Oneplus Watch 2 также будет обладать функциями Bluetooth и Wi-Fi с поддержкой частот 2,4 ГГц и 5 ГГц.

Производитель также представил зарядное устройство для часов с номером модели AK903HK, которое обеспечивает мощность зарядки 10 Вт. К сожалению, список сертификации FCC не раскрывает других подробностей о Oneplus Watch 2, хотя в нем представлены эскизы дизайна этого устройства. Заметно, что часы имеют круглую форму и видна нижняя половина устройства.

Oneplus Watch 2 будет представлен во всем мире 26 февраля 2024 года. Кроме того, подтверждено наличие мест для предварительного бронирования в Индии, а также раскрыты преимущества этой программы. За 99 индийских рупий можно приобрести билет для предварительного бронирования и получить гарантированную скидку, а также бесплатные наушники Oneplus Bullets Wireless Z2 с активным шумоподавлением вместе с покупкой Watch 2.