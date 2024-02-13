Вероятно, существует только два варианта, которые будут доступны. Либо с черным, либо с серебристым алюминиевым корпусом шириной 46 миллиметров и браслетами соответствующего цвета.

Xiaomi продолжает расширять свою линейку носимых устройств с предстоящим выпуском Xiaomi Watch 2. Эти стильные умные часы, недавно замеченные в различных европейских розничных магазинах, предлагают пользователям привлекательную альтернативу более дорогой модели Xiaomi Watch 2 Pro. Xiaomi Watch 2 оснащены ярким 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 466 × 466 пикселей и алюминиевым корпусом диаметром 46 мм. Устройство доступно в классическом черном и серебристом цветах, а в комплекте с ним идет удобный ремешок из ТПУ, который обеспечивает стиль и комфорт.

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Xiaomi Watch 2 предлагает множество функций, которые будут интересны любителям спорта и фитнеса. Они оснащены датчиками сердечного ритма и кислорода в крови, встроенным GPS и имеют водонепроницаемость 5 атмосфер. Таким образом, устройство готово сопровождать пользователей в их активных занятиях. Xiaomi Watch 2 оснащены чипсетом Snapdragon W5+ Gen 1, который обеспечивает надежную производительность и эффективность. Благодаря длительному времени автономной работы до 65 часов, пользователи могут оставаться на связи без необходимости частой подзарядки.

Опции подключения Xiaomi Watch 2 также не разочаровывают, включая возможности Bluetooth 5.2, Wi-Fi и NFC. Однако стоит отметить, что в отличие от модели Pro, у них отсутствует подключение LTE. Благодаря впечатляющему набору функций и конкурентоспособной цене, Xiaomi Watch 2 призваны упростить доступ к технологиям умных часов, при этом не уступая дорогим моделям.