Отличительной особенностью M68 является конструкция магнитных свитчей, благодаря чему отсутствуют традиционные механические точки контакта

Компания Redragon расширила свою линейку механических клавиатур выходом проводной модели M68. Эта клавиатура отличается уникальным дизайном с магнитными свитчами, элегантной раскладкой из 68 клавиш и множеством расширенных функций, которые будут полезны как профессиональным геймерам, так и обычным пользователям.

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Основной особенностью M68 является конструкция магнитных свитчей. Благодаря использованию технологии эффекта Холла, в клавиатуре не применяются традиционные механические точки контакта, что обеспечивает быстрое и невероятно точное нажатие клавиш. Это позволяет достичь более отзывчивого и приятного набора текста или отклика во время игр. В то же время, линейные магнитные переключатели M68 предлагают впечатляющие возможности настройки. Расстояние срабатывания (точка, в которой регистрируется нажатие клавиши) может быть точно отрегулировано в диапазоне от 0,2 до 4,0 мм. Это позволяет пользователям адаптировать реакцию клавиатуры в соответствии с их предпочтениями. Кроме того, клавиатура обладает скоростью отклика 8к для сверхбыстрого реагирования, гарантируя минимальную задержку между нажатиями клавиш и действиями на экране.

Она также оснащена динамическим ходом клавиш DKS, который позволяет точно настроить, насколько далеко нужно нажимать клавишу, прежде чем она зарегистрируется, что еще больше оптимизирует производительность. Кроме того, клавиатура обладает RGB-подсветкой, функцией горячей замены всех клавиш и возможностью программирования макросов для выполнения сложных задач или игровых команд. Помимо производительности, Redragon создала M68 с учетом долговечности. Клавиатура имеет металлическую верхнюю крышку, шумопонижающие материалы и пыленепроницаемые переключатели. Также имеются высококачественные колпачки для клавиш из ПБТ, которые обеспечивают дополнительную надежность при длительном использовании.

Клавиатура Redragon M68 доступна в трех цветовых вариантах: белом, черном и стильном градиентном сером. Цена на нее начинается от 339 юаней (приблизительно 4 300 рублей) и незначительно увеличивается до 349 юаней (приблизительно 4 400 рублей) для некоторых цветовых решений. О глобальной доступности на данный момент пока ничего неизвестно.