Lenovo сообщает об увеличении на 60% по сравнению с предыдущей серией Ryzen 7040.

Компания Lenovo готовит к выпуску свою новую линейку ноутбуков Xiaoxin 2024, оснащенных мощными процессорами AMD Ryzen. Представление ожидается после весеннего фестиваля в Китае, назначенного на 10 февраля. В состав этой серии входят модели Xiaoxin Pro14/16 2024 Ryzen Edition, Xiaoxin 14/16 2024 Ryzen Edition и Xiaoxin 27 All-in-One Ryzen Edition 2024 года. Основной особенностью данных моделей является использование процессора AMD Ryzen 7 8845H, построенного на базе архитектуры AMD Zen4. В преддверии выхода на рынок Lenovo раскрыла некоторые ключевые детали о линейке Xiaoxin 2024, а именно, какие преимущества принесет новый процессор Ryzen 7 8845H.

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Утверждается, что процессор Ryzen 7 8845H обеспечивает сокращение энергопотребления примерно на 30,7% по сравнению с Ryzen 7 7840HS. Это позволит увеличить время автономной работы: модель Xiaoxin Pro 16 2024 Ryzen Edition обеспечивает около 9,5 часов автономной работы, что на 40% превосходит предыдущие модели.

Серия Ryzen 8040 также будет обладать улучшенной вычислительной мощностью искусственного интеллекта. Речь идёт об увеличении этой мощности на 60% по сравнению с предыдущей серией Ryzen 7040. Кроме того, наблюдается повышение производительности в области видеокодирования на 36%, сжатия файлов на 16% и 3D-производительности на 10%. Процессор Ryzen 7 8845H оснащен восемью ядрами, шестнадцатью потоками и функционирует на 4-нм техпроцессе FinFET TSMC, а также имеет независимую графическую карту Radeon 780M.

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Игровые возможности модели Xiaoxin Pro 16 2024 AMD Edition подчеркиваются ее способностью запускать такие игры, как Cyberpunk 2077, Baldur's Gate, Shadow of the Tomb Raider и Elden's Ring на средних настройках с удовлетворительной частотой кадров, что подтверждается тестами Lenovo. Ожидается, что в ближайшее время будет раскрыта более подробная информация о линейке Xiaoxin 2024 по мере приближения даты ее выхода на рынок.