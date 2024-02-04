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Компания Lenovo готовит к выпуску свою новую линейку ноутбуков Xiaoxin 2024, оснащенных мощными процессорами AMD Ryzen. Представление ожидается после весеннего фестиваля в Китае, назначенного на 10 февраля. В состав этой серии входят модели Xiaoxin Pro14/16 2024 Ryzen Edition, Xiaoxin 14/16 2024 Ryzen Edition и Xiaoxin 27 All-in-One Ryzen Edition 2024 года. Основной особенностью данных моделей является использование процессора AMD Ryzen 7 8845H, построенного на базе архитектуры AMD Zen4. В преддверии выхода на рынок Lenovo раскрыла некоторые ключевые детали о линейке Xiaoxin 2024, а именно, какие преимущества принесет новый процессор Ryzen 7 8845H.
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Утверждается, что процессор Ryzen 7 8845H обеспечивает сокращение энергопотребления примерно на 30,7% по сравнению с Ryzen 7 7840HS. Это позволит увеличить время автономной работы: модель Xiaoxin Pro 16 2024 Ryzen Edition обеспечивает около 9,5 часов автономной работы, что на 40% превосходит предыдущие модели.
Серия Ryzen 8040 также будет обладать улучшенной вычислительной мощностью искусственного интеллекта. Речь идёт об увеличении этой мощности на 60% по сравнению с предыдущей серией Ryzen 7040. Кроме того, наблюдается повышение производительности в области видеокодирования на 36%, сжатия файлов на 16% и 3D-производительности на 10%. Процессор Ryzen 7 8845H оснащен восемью ядрами, шестнадцатью потоками и функционирует на 4-нм техпроцессе FinFET TSMC, а также имеет независимую графическую карту Radeon 780M.
Игровые возможности модели Xiaoxin Pro 16 2024 AMD Edition подчеркиваются ее способностью запускать такие игры, как Cyberpunk 2077, Baldur's Gate, Shadow of the Tomb Raider и Elden's Ring на средних настройках с удовлетворительной частотой кадров, что подтверждается тестами Lenovo. Ожидается, что в ближайшее время будет раскрыта более подробная информация о линейке Xiaoxin 2024 по мере приближения даты ее выхода на рынок.