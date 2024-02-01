Он предназначен для упрощения распределения домашних дел, планирования приёма пищи или организации встреч путем простого размещения семейного календаря на 27-дюймовом сенсорном экране.

Компания Skylight разработала уникальное решение для тех, кто не удовлетворен стандартными приложениями-календарями на смартфонах, но также не желает использовать старомодные бумажные календари. Новое устройство под названием Calendar Max предлагает инновационный подход к организации расписания. Аппаратная часть устройства довольно-таки простая. Она включает в себя 27-дюймовый сенсорный экран с соотношением сторон 16:9 и разрешением 2560 x 1440. С помощью специального настенного кронштейна панель можно легко закрепить на стене в вертикальной или горизонтальной ориентации и подключить к электросети.

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После запуска Calendar Max открывается удобный календарь, в котором каждому члену семьи присваивается свой уникальный цвет, чтобы облегчить отслеживание предстоящих встреч и событий для каждого члена семьи. Кроме того, Calendar Max предоставляет возможность отображать и домашние дела, которые можно распределять между членами семьи, а также прогноз погоды и список задач. Все записи можно просматривать и управлять несколькими пользователями через специальное приложение для смартфонов.

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Особенностью Calendar Max является функция автоматического перехода в спящий режим в заданное время, что обеспечивает удобство использования и для экономии энергии. Calendar Max уже доступен для приобретения в США, где предлагается с пластиковой рамкой по цене $599 или с алюминиевой рамкой по цене $629 (примерно 54 000 и 56 500 рублей соответственно). Пока неизвестно, будет ли устройство предлагаться для продажи в Европе, так как производитель не подтвердил подробностей относительно возможного релиза на европейском рынке.