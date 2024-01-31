Samsung опубликовала информацию о фитнес-браслете на своем веб-сайте, официально подтвердив более ранние слухи о совершенно новом дизайне и гораздо большем дисплее.

Компания Samsung собирается выпустить свой новый фитнес-браслет Galaxy Fit3, который порадует пользователей улучшенным дизайном и функциональностью. Galaxy Fit3 оснащен увеличенным дисплеем, что обеспечивает более комфортное отображение информации о времени, виджетах и приложениях для фитнеса. Кроме того, добавлена новая кнопка для удобного управления браслетом на правой стороне.

Также для удобства добавлена система быстрой смены браслетов, что позволит пользователям без проблем настраивать внешний вид в соответствии со своим стилем. Galaxy Fit3 будет представлен в различных цветовых вариантах, включая темно-зеленый и оранжевый. Пользователи смогут выбрать цвет, который лучше всего соответствует их вкусу и стилю.

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По слухам, браслет предлагает расширенные функции отслеживания фитнеса и сна. Пользователи смогут следить за количеством шагов, пройденным расстоянием, потраченными калориями, а также качеством сна. Также Galaxy Fit3 будет иметь дисплей диагональю 1,61-дюймов, а также намного точнее датчик сердечного ритма, что позволит ещё эффективнее отслеживать свою физическую активность.

Galaxy Fit3 будет иметь продолжительность работы батареи до 21 дня. Это значит, что пользователям не придется часто заряжать устройство.

Точная дата выпуска Galaxy Fit3 пока неизвестна, но начало рекламы на сайте компании предполагает, что устройство должно выйти в продажу уже в ближайшем будущем.

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Стоит ожидать, что браслет будет продаваться по доступной цене, и те кто желает приобрести себе многофункциональный фитнес-трекер, стоит обратить внимание на данную модель.