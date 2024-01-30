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СтарыйДед
Выпущен монитор Philips 49B2U6900CH с 48,8-дюймовой изогнутой сверхширокой панелью 2K
Он использует панель VA с разрешением 1440p, соотношением сторон 32:9 и имеет частоту обновления 75 Гц.

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Philips представила свою новинку - офисный монитор 49B2U6900CH, который разработан специально для улучшения производительности в профессиональной среде. Он пришел на смену модели 49B2U5900CH, выпущенной лишь три месяца назад, но предлагает значительно больше возможностей и входов-выходов, что делает его еще более улучшенным. Этот изогнутый монитор отличается диагональю в 48,8 дюйма, ЖК-экраном с антибликовым покрытием и высоким разрешением Dual Quad HD (2K) 5120 x 144. Его панель VA с разрешением 1440p имеет соотношение сторон 32:9, частоту обновления 75 Гц, коэффициент контрастности 3000:1, GTG 4 мс, плотность пикселей 109 ppi и кривизну 1800R. 

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Монитор обладает функцией наклона на 30 градусов, что позволяет его использовать для пользователей разного роста. Также он оборудован шумоподавляющим микрофоном и индикатором на веб-камере, который зажигается красным во время звонков и может синхронизироваться со статусами Microsoft Teams, указывая на доступность пользователя. Что касается точности передачи цвета, она составляет 1,07 млрд. цветов (8 бит + FRC), 97% NTSC, 119% охват sRGB и менее 2 отклонения Delta E. Отдельное внимание уделено удаленной рабочей команде благодаря выдвижной 5-мегапиксельной веб-камере с автофокусом для видеоконференций, охватывающей всех участников. 

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Монитор еще больше повышает эффективность работы благодаря функции Smart KVM, которая позволяет пользователям легко переключаться между источниками, трижды нажимая клавишу «Ctrl», интегрируя KVM-переключатель непосредственно в монитор. Удобство использования монитора обеспечивается с помощью USB Type-C кабеля, который также позволяет заряжать внешние устройства. Для удобного хранения гарнитуры на лицевой панели монитора предусмотрен крючок. Монитор также обладает сертификацией DisplayHDR 400, режимом Low Blue с технологией Flicker-Free и регулируемой по высоте подставкой для комфортного просмотра. Касательно разъемов, монитор предлагает множество опций подключения. С левой стороны находятся комбинированный разъем 3,5 мм, USB Type-C порт с мощностью 15 Вт и два порта USB Type-A. На задней панели расположены 2,5-гигабитный порт Ethernet, DisplayPort 1.4 порт, два порта HDMI 2.0, еще два порта USB Type-A и два порта USB 3.2 Gen2 Type-C, которые поддерживают альтернативный режим DisplayPort и подачу питания USB мощностью 100 Вт. Монитор также оснащен встроенными динамиками мощностью 5 Вт с интеграцией Windows Hello. Цена этого монитора на европейском рынке составляет €1249 (примерно 121 000 рублей).

#монитор #philips #монитор 144 гц #монитор 240 гц
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