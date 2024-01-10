Новые Crosshair 16 HX и Crosshair 17 HX во многом похожи на свои аналоги Sword, включая использование Core i7-14700HX и графического процессора для ноутбуков до RTX 4070, но с более высокой емкостью аккумулятора.

В 2022 году компания MSI представила последний ноутбук линейки Crosshair под названием Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition. Он был предназначен в основном для поклонников игры Rainbow Six Extraction и имел соответствующий лимитированный дизайн. Теперь, вместе с новой серией Sword, MSI выпускает обновленную линейку Crosshair, которая работает на новых процессорах Intel Raptor Lake-HX Refresh и не имеет игровой тематики. Модели Crosshair 16 HX и Crosshair 17 HX в основном похожи на Sword 16 HX и Sword 17 HX с небольшими изменениями. Они все еще предлагают процессор Intel Core i7-14700HX в качестве предпочтительного варианта.

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Но есть и различия между сериями Crosshair и Sword. К примеру, Crosshair не включает в себя графический процессор RTX 4050, а фокусируется на RTX 4060 и RTX 4070 для ноутбуков. Также различия проявляются в дисплее. Crosshair 16 HX и Crosshair 17 HX оснащены панелями IPS-уровня QHD+ 16:10 240 Гц, которые покрывают 100% цветового пространства DCI-P3. В линейке Sword также предлагаются дополнительные варианты с панелями FHD+ 144 Гц или 165 Гц, которые недоступны для Crosshair. Кроме того, Crosshair 16 HX и Crosshair 17 HX оснащены батареями емкостью 90 Вт*ч и адаптерами питания мощностью 240 Вт, в то время как Sword использует батареи ёмкостью 65 Вт*ч и адаптеры питания мощностью 200 Вт. Также несущественное отличие между линейками Crosshair и Sword 2024 года коснулось некоторых косметических изменений на клавиатуре. Новая серия Pulse имеет аналогичный дизайн и функции, как и Crosshair, но использует процессоры Intel Meteor Lake вместо Raptor Lake-HX Refresh. На данный момент цены и доступность моделей MSI Crosshair 16 HX и Crosshair 17 HX остаются неизвестными.