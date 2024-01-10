Он работает на основе уникально разработанной модели аналогичной большим языковым моделям, используемым в чат-ботах, таких как ChatGPT.

На выставке CES 2024 компания Rabbit представила свою последнюю разработку - портативный гаджет Rabbit R1. Этот инновационный девайс, являющийся первым продуктом компании, отличается компактным квадратным дизайном и ярким красно-оранжевым цветом. В то время как само устройство не обладает сложной аппаратной начинкой, оно открывает перед пользователями множество возможностей. Rabbit R1 оснащен 2,88-дюймовым сенсорным экраном, разработанным компанией Teenage Engineering, который имеет закругленные углы для более комфортного использования. Устройство работает на процессоре MediaTek с тактовой частотой 2,3 ГГц и имеет 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

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Однако главная изюминка Rabbit R1 - это его уникальный поворотный "глаз" камеры, который может быть использован как селфи-камера или задняя камера. Кроме того, Rabbit R1 оснащен большим колесом прокрутки и боковой кнопкой для совершения звонков. Еще одной интересной особенностью является наличие пары микрофонов дальнего действия для ввода голосовых команд. Важно отметить, что Rabbit R1, хотя и имеет слот для SIM-карты, не является полноценным смартфоном.

Основной целью Rabbit R1 является упрощение взаимодействия пользователя с его смартфоном, будь то iPhone или другие устройства. С помощью операционной системы Rabbit OS, устройство может управлять приложениями и выполнять различные задачи. Вместо того, чтобы пользователю самостоятельно перемещаться по приложениям, Rabbit R1 делает все за него, исходя из его команд. Это достигается благодаря использованию модели действий Atmosic (LAM), разработанной компанией Rabbit, которая работает на основе естественного голосового ввода. Например, пользователь может просто озвучить свою потребность, например: "Мне нужно доехать до аэропорта", и Rabbit R1 организует все необходимое, включая активацию приложения Uber и заказ такси.

Процесс обучения модели Rabbit R1 одинаков для различных категорий задач, таких как бронирование столиков в ресторанах, заказ авиабилетов, добавление песен в плейлисты на Spotify и многое другое. Устройство способно понимать и выполнять голосовые команды, что делает его многоуниверсальным и полезным. Данный подход к взаимодействию с пользователем отличается от традиционного способа использования приложений, когда сначала необходимо открыть приложение, а затем выполнить нужные действия. Rabbit R1 концентрируется на управлении имеющимися пользовательскими приложениями с помощью искусственного интеллекта, а не на самостоятельном выполнении задач.

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Стоит отметить, что предложение Rabbit R1 выгодно отличается от других подобных продуктов, таких как Humane, по цене - всего 199 долларов, а также отсутствием подписки. Уже сейчас устройство доступно для предзаказа, а его поставки начнутся в марте. Все это делает Rabbit R1 привлекательным и доступным инструментом для упрощения ежедневных задач и усовершенствования взаимодействия с существующими приложениями.