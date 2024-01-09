Lenovo Slim 5 16 Gen 9 также оснащен дополнительной 4-зонной клавиатурой с RGB-подсветкой, аккумулятором емкостью до 80 Вт*ч и веб-камерой FHD с физической шторкой.

Lenovo представила на выставке CES 2024 свой новый игровой ноутбук среднего класса - Lenovo Slim 5 16 Gen 9 2024 года. Эта модель является обновленной версией Lenovo Slim 5 16 2023 года, но теперь оснащена новыми процессорами AMD, более мощным графическим процессором и имеет обновленный дисплей с частотой обновления 240 Гц. Дизайн новой модели Lenovo Slim 5 (16, 9) остался сдержанным, точно таким же, как и у Lenovo Slim 5 (16, 8). Это означает, что несмотря на серьезное игровое оборудование внутри ноутбука, его внешность не выдает его как геймерский. Ноутбук также обладает большим количеством портов по всему корпусу, включая два порта Type-A (один из которых всегда включен), разъем RJ45, HDMI 2.1 и вход постоянного тока на задней панели. Есть также два порта Type-C с поддержкой DisplayPort на правой и левой сторонах, а также комбинированный разъем, слот для SD-карт и слайдер, закрывающий веб-камеру. Внешний вид ноутбука завершают 16-дюймовый дисплей и FHD-камера.

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В этом году пользователи получат ноутбук Lenovo Slim 5 16 с панелью разрешением 1600p с частотой до 240 Гц, временем отклика 3 мс, яркостью 500 нит, технологией NVIDIA G-SYNC и 100% охватом гаммы sRGB. Обновленная панель с частотой 240 Гц является улучшением по сравнению с прошлогодней версией Lenovo Slim 5, у которой была панель с разрешением 1600p и частотой 165 Гц. Lenovo Slim 5 16 Gen 9 (тонкая версия) оснащен APU AMD Ryzen 8040 Hawk Point и ноутбуком с процессором RTX 4070, с упором на процессор и графический процессор. В то же время, версия Thinner обладает максимальной производительностью RTX 4050, точно так же, как и модель 2023 года. В итоге, Lenovo Slim 5 16 Gen 9 предлагает также аккумулятор емкостью до 80 Вт*ч, поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.1. Выход Lenovo Slim 5 16 Gen 9 на рынок запланирован на апрель, начальная цена составит $1499 (примерно 134 500 рублей).