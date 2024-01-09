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СтарыйДед
Представлен Hub M3 от Aqara способный заменить популярные платформы для умного дома
Данный девайс имеет квадратный форм-фактор, зарядку через USB-C, питание через Ethernet и полный контроль.

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Наконец-то на выставке CES был представлен новый Hub M3 от Aqara. Он имеет квадратную форму и обладает локальной автоматизацией, а также поддержкой нескольких протоколов. Как и предыдущая модель M2, M3 является центром для устройств Aqara Zigbee, включая датчики движения для дверей и окон. Помимо этого, M3 также поддерживает подключение через ИК-волны, Bluetooth, двухдиапазонный Wi-Fi 2,5 ГГц/5 ГГц, кабели Power over Ethernet и, конечно же, Matter. Aqara Hub M3 совместим не только с другими устройствами Aqara, но и с устройствами для умного дома других производителей, которые поддерживают Matter. Таким образом, можно подключить к Hub M3 свои устройства умного дома не только от Aqara, например интеллектуальную розетку Eve Energy и даже лампочки Philips Hue. Все они будут работать так же хорошо, как если бы они были подключены к Alexa или HomeKit. Это приравнивает Aqara к популярным экосистемам умного дома, оснащенных специальным контроллером Matter. Фактически, Aqara Hub M3, возможно, создаст более полноценный умный дом, чем те, которые функционируют на более известных платформах.

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Благодаря функции резервного копирования, усовершенствованной в модели M3, любые предустановленные процедуры автоматически дублируются на дополнительный центр, если в вашем распоряжении имеется два или более устройств Hub M3. Таким образом, всегда будет создана резервная копия для случая, если что-то пойдет не так с основным центром. Кроме того, благодаря возможности обработки автоматизации через локальную сеть или облако, нестабильное Wi-Fi соединение не сможет лишить умный дом его интеллектуальных функций. Цена на прошлогоднюю модель Hub M2 составляла $60, но она не обладала множеством функций, которые имеет модель этого года. Aqara пока не предоставила информацию о цене, однако можно с уверенностью сказать, что при выходе на полки магазинов Hub M3 во втором квартале этого года он, вероятно, будет стоить значительно дороже, чем предыдущее поколение.

#умный дом #hub #умный дом сяоми #хаб #aqara smart home kits #хаб для macbook
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