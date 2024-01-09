Данный девайс имеет квадратный форм-фактор, зарядку через USB-C, питание через Ethernet и полный контроль.

Наконец-то на выставке CES был представлен новый Hub M3 от Aqara. Он имеет квадратную форму и обладает локальной автоматизацией, а также поддержкой нескольких протоколов. Как и предыдущая модель M2, M3 является центром для устройств Aqara Zigbee, включая датчики движения для дверей и окон. Помимо этого, M3 также поддерживает подключение через ИК-волны, Bluetooth, двухдиапазонный Wi-Fi 2,5 ГГц/5 ГГц, кабели Power over Ethernet и, конечно же, Matter. Aqara Hub M3 совместим не только с другими устройствами Aqara, но и с устройствами для умного дома других производителей, которые поддерживают Matter. Таким образом, можно подключить к Hub M3 свои устройства умного дома не только от Aqara, например интеллектуальную розетку Eve Energy и даже лампочки Philips Hue. Все они будут работать так же хорошо, как если бы они были подключены к Alexa или HomeKit. Это приравнивает Aqara к популярным экосистемам умного дома, оснащенных специальным контроллером Matter. Фактически, Aqara Hub M3, возможно, создаст более полноценный умный дом, чем те, которые функционируют на более известных платформах.

реклама

Благодаря функции резервного копирования, усовершенствованной в модели M3, любые предустановленные процедуры автоматически дублируются на дополнительный центр, если в вашем распоряжении имеется два или более устройств Hub M3. Таким образом, всегда будет создана резервная копия для случая, если что-то пойдет не так с основным центром. Кроме того, благодаря возможности обработки автоматизации через локальную сеть или облако, нестабильное Wi-Fi соединение не сможет лишить умный дом его интеллектуальных функций. Цена на прошлогоднюю модель Hub M2 составляла $60, но она не обладала множеством функций, которые имеет модель этого года. Aqara пока не предоставила информацию о цене, однако можно с уверенностью сказать, что при выходе на полки магазинов Hub M3 во втором квартале этого года он, вероятно, будет стоить значительно дороже, чем предыдущее поколение.