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СтарыйДед
Новый маршрутизатор Acer Predator Connect X7 5G CPE представлен с возможностью двойного подключения
Acer представила маршрутизатор 5G, который поддерживает механизмы балансировки нагрузки и аварийного переключения.

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Спустя два года после выпуска Predator Connect X5 5G, компания Acer представила новый маршрутизатор 5G. Маршрутизатор Premise Premise Equipment (CPE) является аналогом Predator Connect X7 5G CPE, который был представлен ранее. Этот новый маршрутизатор Acer, названный Predator Connect T7 Wi-Fi 7, также был представлен на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе. Однако, чтобы отличить их друг от друга, Acer различным цветом пометила первую и последнюю модели - черным и серебристым соответственно.

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По информации от Acer, Predator Connect X7 5G CPE имеет поддержку трехдиапазонного соединения Wi-Fi 7 BE11000, аналогично Predator Connect T7. Таким образом, данный маршрутизатор может использоваться для создания Wi-Fi 7-соединения из 5G-сигнала, позволяя работать в качестве полноценной домашней Wi-Fi-сети без необходимости использования дополнительных устройств. Кроме того, Predator Connect X7 5G CPE поддерживает двойное подключение через 5G и Ethernet через стандартное подключение к Интернету.

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Компания Acer также заявляет, что их новый 5G-маршрутизатор имеет встроенные механизмы балансировки нагрузки и аварийного переключения, аналогично Predator Connect X5 5G. Как и Predator Connect T7, Predator Connect X7 5G CPE обладает гибридным программным обеспечением QoS и совместим с механизмом приоритизации Intel Killer, а также с приложением Acer Predator Connect Utility и модулем безопасности домашней сети Trend Micro. Acer пока не сообщила о ценах и доступности нового 5G-маршрутизатора, а также о предполагаемой максимальной скорости его работы.

#acer #маршрутизатор #маршрутизаторы #predator #connect
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