Сообщается, что этот интеллектуальный дверной замок поддерживает несколько режимов разблокировки, один из которых является сканирование вен на ладонях.

На электронной платформе компании "Jingdong Made in Tokyo" сегодня появился инновационный дверной замок S2 Pro Max с уникальной функцией распознавания вен ладони. Он также предлагает возможность разблокировки с помощью 3D-распознавания лица и ярким 4-дюймовым экраном, который напоминает кошачий глаз. Интересно отметить, что цена на этот продукт в начале его краудфандинговой кампании составляет всего 1499 юаней.

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Программное обеспечение этого интеллектуального замка фокусируется на безопасности и надежности. Умное устройство оснащено 4-дюймовым кошачьим глазом с возможностью просмотра окружающего пространства даже в условиях слабого освещения. Кроме того, оно поддерживает мобильные приложения и небольшие программы, чтобы пользователи могли следить за ситуацией вокруг своего дома в режиме реального времени. Плюсом является наличие "пожизненного бесплатного хранилища" с возможностью просмотра видеозаписей за последние три дня.

Официальные представители компании подчеркивают главную особенность этого устройства - возможность разблокировки с помощью вен ладони. Они утверждают, что вены ладони могут быть точно распознаны без непосредственного контакта со замком. Это означает, что и дети, и пожилые люди могут легко открыть дверь. Также этот дверной замок оборудован 3D-структурированным светом уровня iPhone для более быстрого распознавания лиц за 1,2 секунды. Уровень ошибки при распознавании составляет менее 0,001% и замок способен запоминать до 50 лиц.

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Кроме того, независимо от типа питания, дверной замок имеет внушительную ёмкость батареи - 5000 мА*ч + 4 запасные батареи. Приоритет всегда отдается основной батарее для питания, но если она разрядится, замок автоматически переключится на дополнительное питание. Кроме того, он будет активно напоминать пользователю о необходимости зарядки.