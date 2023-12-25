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СтарыйДед
Выпущен интеллектуальный дверной замок S2 Pro Max с поддержкой 3D-структурированного света
Сообщается, что этот интеллектуальный дверной замок поддерживает несколько режимов разблокировки, один из которых является сканирование вен на ладонях.

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На электронной платформе компании "Jingdong Made in Tokyo" сегодня появился инновационный дверной замок S2 Pro Max с уникальной функцией распознавания вен ладони. Он также предлагает возможность разблокировки с помощью 3D-распознавания лица и ярким 4-дюймовым экраном, который напоминает кошачий глаз. Интересно отметить, что цена на этот продукт в начале его краудфандинговой кампании составляет всего 1499 юаней.

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Программное обеспечение этого интеллектуального замка фокусируется на безопасности и надежности. Умное устройство оснащено 4-дюймовым кошачьим глазом с возможностью просмотра окружающего пространства даже в условиях слабого освещения. Кроме того, оно поддерживает мобильные приложения и небольшие программы, чтобы пользователи могли следить за ситуацией вокруг своего дома в режиме реального времени. Плюсом является наличие "пожизненного бесплатного хранилища" с возможностью просмотра видеозаписей за последние три дня.

Официальные представители компании подчеркивают главную особенность этого устройства - возможность разблокировки с помощью вен ладони. Они утверждают, что вены ладони могут быть точно распознаны без непосредственного контакта со замком. Это означает, что и дети, и пожилые люди могут легко открыть дверь. Также этот дверной замок оборудован 3D-структурированным светом уровня iPhone для более быстрого распознавания лиц за 1,2 секунды. Уровень ошибки при распознавании составляет менее 0,001% и замок способен запоминать до 50 лиц.

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Кроме того, независимо от типа питания, дверной замок имеет внушительную ёмкость батареи - 5000 мА*ч + 4 запасные батареи. Приоритет всегда отдается основной батарее для питания, но если она разрядится, замок автоматически переключится на дополнительное питание. Кроме того, он будет активно напоминать пользователю о необходимости зарядки.

#гаджет #замок #дверной звонок #ручка #гаджет для веселья
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