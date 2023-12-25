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СтарыйДед
Nvidia вошла в историю, пожертвовав 15 млн.долларов на помощь во время войны Израиля и ХАМАС
Тысячи сотрудников Nvidia из 30 стран активно приняли участие в данной кампании по сбору средств.

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Мировой гигант чипов Nvidia и его сотрудники объединили свои усилия и собрали впечатляющую сумму в 15 миллионов долларов для некоммерческих организаций, помогая гражданским лицам, пострадавшим от войны между Израилем и Хамасом. Это масштабное пожертвование является самым крупным за всю историю Nvidia, простирающуюся на 30 лет. В рамках революционной кампании по сбору средств тысячи сотрудников Nvidia из 30 стран активно участвовали, что позволило собрать значительную сумму в 5 миллионов долларов. Интересно отметить, что Nvidia выделила удвоенную сумму собранную сотрудниками, благодаря своей программе сопоставления пожертвований, добавив к пожертвованиям сотрудников сумму в 10 миллионов долларов. Пожертвование Nvidia приобретает особый смысл из-за значительного присутствия компании в Израиле, где насчитывается около 3200 сотрудников. С момента приобретения компанией Mellanox в 2017 году Израиль стал для Nvidia стратегическим центром, и этот существенный вклад подчеркивает приверженность компании благополучию сообществ, в которых она осуществляет свою деятельность. 

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Пожертвованные средства направляются различным некоммерческим организациям, давая сотрудникам возможность выбирать, кому оказать помощь. Среди получателей помощи – такие известные организации, как "Объединенная Хацала", Еврейское агентство Израиля, фонд JGive, "Маген Давид Адом", "Зака", "Врачи без границ", "Глобальная гуманитарная помощь IsraAID" и "Всемирная центральная кухня". Поддержка Nvidia выходит за рамки финансовой помощи: сотни портативных компьютеров переданы в дар семьям, эвакуированным с северной и южной границы Израиля. Кроме того, столовая офиса компании в Йокнеаме преобразована в кухню, обеспечивающую приготовление более 15 000 горячих обедов для тех, кто пострадал от конфликта. На фоне гуманитарных усилий широкую поддержку получил захваченный 30-летний инженер Nvidia Авинатан Ор на музыкальном фестивале Nova 7 октября. Компания выражает благодарность за глобальную поддержку и молитвы о безопасном возвращении своего коллеги и других лиц, находящихся в плену. 

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Инициатива Nvidia не является отдельной в технологической отрасли: другие транснациональные технологические компании, такие как Intel и Microsoft, также активно поддерживают своих сотрудников и сообщества в Израиле в эти трудные времена. Nvidia подчеркивает историческое значение этого пожертвования не только с точки зрения его финансовой значимости, но и как доказательства своего приверженности гуманитарным целям. Собранные 15 миллионов долларов США являются значимым вкладом в критический период, который подчеркивает важную роль, которую корпорации и их сотрудники могут сыграть во время кризисов.

#nvidia #война #война израиля и палестины
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