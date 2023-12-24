Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Sharp готова выпустить новый 100-дюймовый телевизор с частотой обновления 288 Гц
Этот телевизор использует 224-зонную подсветку, оснащен 7-частотной акустической системой мощностью 60 Вт, четырехъядерным процессором, 4 ГБ памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

реклама

Японский производитель электроники Sharp объявил о скором запуске своего нового 100-дюймового телевизора на китайском рынке. Устройство будет оснащено рядом впечатляющих функций, которые привлекут внимание геймеров и любителей качественного изображения. Этот телевизор может похвастаться высокой частотой обновления экрана в 288 Гц, что означает, что изображение будет чрезвычайно плавным, без каких-либо разрывов. Телевизор также оснащен 224-зонной подсветкой, которая обеспечивает высокую контрастность и отличное качество воспроизведения HDR-контента. Благодаря этому телевизор может отображать более глубокие черные и более яркие белые цвета, что создает более реалистичное и впечатляющее изображение. Геймеры также оценят поддержку функций ALLM (автоматический режим с низкой задержкой) и VRR (переменная частота обновления). Эти технологии обеспечивают безупречное и плавное игровое воспроизведение без каких-либо задержек.


реклама

Внутри корпуса телевизора установлен мощный четырехъядерный процессор в сочетании с 128 ГБ встроенной памяти и 4 ГБ оперативной памяти. Он оснащен встроенной акустической системой мощностью 60 Вт, которая обеспечивает качественный и объемный звук. Информация указывает на то, что предпродажная цена может составить 29 999 юаней (приблизительно 386 000 рублей). Дата запуска телевизора намечена на 31 декабря, хотя Sharp еще не подтвердила эту информацию.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Кроме того, Sharp представила две новые модели телевизоров — Sharp FQ5 и Sharp FQ8. Оба устройства достигают максимальной яркости до 500 нит, обладают разрешением 4K и собственной частотой обновления экрана в 120 Гц. Операционная система Google TV уже предустановлена на этих телевизорах для удобного пользования. Новые модели телевизоров также обладают HDR-сертификатами, включая HLG, HDR10, Dolby Vision IQ, Dolby Vision. Кроме того, для более качественного звукового воспроизведения Sharp предлагает встроенные динамики с мощностью 15 Вт и сабвуфер, сертифицированный Dolby Atmos.

#телевизор #телевизоры #разрешение 4k #телевизор xiaomi
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Основные ошибки при выборе телевизора в 2023 году
Новые OLED-телевизоры LG C4 и G4 получат FreeSync с частотой 144 Гц
Как технология 3D в кино покорила мир и быстро оказалась забыта
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Европе хотят возродить секретный проект СССР "Аспарухов вал-680"
1
Неисправность верхней ступени РН Alpha привела к выводу полезной нагрузки на нерасчетную орбиту
8
Начались испытания нового оптического разведывательного комплекса «Гранат»
1
Китай создал материал, который маскирует ракету под пассажирский самолет
9
Зарубежные специалисты определили лучшие видеокарты 2023 года
4
В iOS 17.2.1 решена проблема с расходом батареи
1
Самый длинный мост на скоростном маршруте Казань – Екатеринбург – Тюмень откроют в 2024 году
+
Проекту Hyperloop пришел конец
8
Volkswagen уже не конкурентоспособен и планирует самые серьезные перемены за всю историю бренда
6
На Ozon найдены поддельные SSD – накопитель XiaomiSSD-DK006 ёмкостью 32 Тб стоит всего 1800р
22
Hyundai наконец-то продает серийные версии своего концепта N Vision 74
+
Redmi Note 13 Pro 5G протестирован в Geekbench
+
В Балтийском море начались испытания подводной лодки «Великие Луки»
+
Rocket Lab выиграла контракт на 515 млн долларов на создание 18 спутников для правительства США
+
Немецкие фермеры отказываются делиться деньгами с Украиной и обещают массовую забастовку 8 января
6
Продуктовые воры в Британии выходят на новый уровень – за 2023г магазины потеряли $1.3 млрд
+
Новые Toyota Land Cruiser раскупили за полчаса
+
В продажу поступила портативная игровая консоль Retroid Pocket 4 с процессорами Dimensity 900 и 1100
+
Названы смартфоны, на которых уже доступна новая операционная система HyperOS
+
Производственные затраты на китайские солнечные панели снизились почти вдвое
+

Популярные статьи

Япония представила инновационную подводную лодку, оснащенную системами вертикального пуска
3
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 10
1
Собираем ПК для 4K гейминга - выбор не в пользу Nvidia
42
Решаю характерную для Linux проблему отсутствия каталога "Program Files"
61
Краткий обзор бюджетной мышки Acer OMW120
1
Почему я играю только в пиратские игры и не собираюсь возвращаться на лицензионный контент
86
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
398
Почему Вермахт не смог построить танк весом в 1000 т - история разработки Landkreuzer P.1000 Ratte
22
На передовой появилась бикалиберная РСЗО "Ураган-1М", способная поражать цели на расстоянии в 120 км
3
Китайские рыбаки выложили в сеть видео секретной стелс-субмарины НОАК с наклонным парусом
1

Сейчас обсуждают

Denis Lykov
17:48
Компуктер, испраь ...
Ryzen 7800X3D в очередной раз обошел Core i9-14900K — в 17 играх из 21 победил процессор от AMD
Denis Lykov
17:46
Перепись амудешников прошла успешно!!! Доклад по тексту ... 👏🏻👏🏾👏
Ryzen 7800X3D в очередной раз обошел Core i9-14900K — в 17 играх из 21 победил процессор от AMD
вован1
17:45
Ничего себе!
Революция в реабилитации: управление роботом-рукой через дыхание
Подарочек
17:42
Хрюнсекёр с помойки набрал железок и сидит радуется в гувне, зато у него компутер.
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Декабрь)
Yilec
17:41
Причем, американская лиса себе все локти искусала, пока царапала эту статейку.
Китайская компания Nio Inc. представила новый автомобиль ET9
Подарочек
17:39
Полностью согласен, что ципсучек набирают из семей ярых армейских националистов, которые получили суровое командное образование, не предполагающее умения мыслить и пользоваться компьютером на достойно...
Почему я играю только в пиратские игры и не собираюсь возвращаться на лицензионный контент
Джон Коннор
17:32
За читы надо сразу игру блокировать, ибо задолбали эти школьники
Activision Blizzard борется с читерами в Call of Duty
Саша Смирнов
17:31
В целом норм, только лучше поставить 5600X
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Декабрь)
Роберт Балтрукович
17:26
А Посейдоны у берегов Флориды всплывают иногда отправляя ВМС США менять подгузники
Хуситы становятся «хозяевами» в Красном море, не на шутку угрожая мировой торговле
CozuBastard
17:24
Если у тебя на пути трудности это не не значит, что ты идёшь правильным путем. А у тебя с твоими трудностями настолько хорошо что в каждом комменте нытьё и расшифровка амд)
Выбираем лучшие видеокарты 2023 года – почему NVIDIA досталось только одно место, а победила AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем