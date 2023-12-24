Этот телевизор использует 224-зонную подсветку, оснащен 7-частотной акустической системой мощностью 60 Вт, четырехъядерным процессором, 4 ГБ памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Японский производитель электроники Sharp объявил о скором запуске своего нового 100-дюймового телевизора на китайском рынке. Устройство будет оснащено рядом впечатляющих функций, которые привлекут внимание геймеров и любителей качественного изображения. Этот телевизор может похвастаться высокой частотой обновления экрана в 288 Гц, что означает, что изображение будет чрезвычайно плавным, без каких-либо разрывов. Телевизор также оснащен 224-зонной подсветкой, которая обеспечивает высокую контрастность и отличное качество воспроизведения HDR-контента. Благодаря этому телевизор может отображать более глубокие черные и более яркие белые цвета, что создает более реалистичное и впечатляющее изображение. Геймеры также оценят поддержку функций ALLM (автоматический режим с низкой задержкой) и VRR (переменная частота обновления). Эти технологии обеспечивают безупречное и плавное игровое воспроизведение без каких-либо задержек.





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Внутри корпуса телевизора установлен мощный четырехъядерный процессор в сочетании с 128 ГБ встроенной памяти и 4 ГБ оперативной памяти. Он оснащен встроенной акустической системой мощностью 60 Вт, которая обеспечивает качественный и объемный звук. Информация указывает на то, что предпродажная цена может составить 29 999 юаней (приблизительно 386 000 рублей). Дата запуска телевизора намечена на 31 декабря, хотя Sharp еще не подтвердила эту информацию.

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Кроме того, Sharp представила две новые модели телевизоров — Sharp FQ5 и Sharp FQ8. Оба устройства достигают максимальной яркости до 500 нит, обладают разрешением 4K и собственной частотой обновления экрана в 120 Гц. Операционная система Google TV уже предустановлена на этих телевизорах для удобного пользования. Новые модели телевизоров также обладают HDR-сертификатами, включая HLG, HDR10, Dolby Vision IQ, Dolby Vision. Кроме того, для более качественного звукового воспроизведения Sharp предлагает встроенные динамики с мощностью 15 Вт и сабвуфер, сертифицированный Dolby Atmos.