Кроме того, устройство может быть оснащено до 64 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем емкостью 2 ТБ

Компания FEVM, китайский производитель, недавно анонсировала новую игровую модель мини-ПК под названием FN60G. Данный ПК доступен в двух вариантах, с процессорами Intel 12-го и 13-го поколения.

Основная версия оснащена процессором Intel Core i7-13700F, который отличается высокой производительностью. Другие варианты процессоров включают Intel Core i5-13400F, i7-12700F и i5-12400F. Также есть возможность приобрести версию без установленного процессора.

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Все варианты данной игровой модели мини-ПК оснащены дискретным графическим процессором AMD Radeon RX 550, который идеально подходит для использования в компактных форм-факторах.

FEVM FN60G имеет объем корпуса 2,5 литра и изготовлен из алюминиевого сплава. При этом дизайн данного ПК очень напоминает популярные модели Apple Mac Studio - с закругленными углами и гладкой отделкой. Внутри корпуса установлена система охлаждения с 4+4 тепловыми трубками, которая позволяет обеспечить мощный процессор стабильной и эффективной работой. Функционал данной модели включает два слота для твердотельных накопителей форм-фактора 2280 PCIe 4.0 и возможность установки оперативной памяти DDR5 объемом до 64 ГБ.

Такие технические характеристики делают FEVM FN60G прекрасным выбором не только для игр, но и для решения производительных задач.

Оснащение портами делает его неплохим вариантом для выбора. На передней панели находятся слот для SD-карты, два USB Type-A, один USB Type-C и аудиоразъем 3,5 мм. На задней панели имеются четыре порта USB Type-A, два порта Ethernet, два Дисплей порта, два порта HDMI и один порт USB Type-C. Примечательно, что FEVM предлагает порт USB Type-C на передней панели в виде порта USB 3.2 Gen 2x2, а порт USB Type-C на задней панели совместим с Apple Studio Display.

Что касается ценовой политики, то FEVM FN60G в данный момент находится на стадии предзаказа, а базовая версия ПК без процессора оценивается в 2599 юаней (около 33 500 рублей). С другой стороны, топовая конфигурация, включающая процессор Intel Core i7-13700F, 64 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ хранилища стоит 7099 юаней (около 91 500 рублей).

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Пока информации о глобальной доступности данного ПК нет, но для международных рынков хорошей альтернативой может стать игровой мини-ПК TOPGRO T1, оснащенный процессором Core i7-12700H и видеокартой Nvidia GeForce RTX 3050.