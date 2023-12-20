Omen Transcend 32 применит инновационную панель QD-OLED производства Samsung, благодаря которой игроки смогут наслаждаться разрешением 4K и частотой обновления в 240 Гц.

В сети появились официальные фотографии и характеристики нового игрового монитора Omen Transcend 32, который дополняет линейку Transcend от компании HP. Кроме того, по некоторым данным, HP готовится анонсировать несколько других устройств, включая Omen Transcend 14, а также ноутбуки Spectre x360 14 и Spectre x360 16. Пока нет точной информации о дате выпуска этих устройств, однако возможно, что они будут представлены на выставке CES 2024.

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Согласно предоставленной информации, монитор Omen Transcend 32 оснащен OLED-панелью с разрешением 4K и частотой обновления 240 Гц. Исходя из этих характеристик, можно предположить, что HP использовала панель QD-OLED от Samsung Display, подобно Dell с моделью Alienware AW3225QF. Также слухи говорят о том, что панель обладает максимальной яркостью 1000 нит при просмотре HDR-контента, а также поддерживает технологии AMD FreeSync и Dolby Vision для оптимизации визуального контента. Более того, монитор будет оборудован технологией охлаждения Tempest Monitor, которая предотвратит возможные проблемы с выгоранием OLED. OMEN Transcend также порадует пользователей встроенными функциями KVM, что делает его первым игровым монитором с независимыми переключаемыми портами USB. По вопросам подключения, наличие следующих портов обеспечит максимальный комфорт в использование:

- 1x DisplayPort 2.1;

- 2x HDMI 2.1;

- 3 порта USB 3.2 типа А;

- 1x USB-C 3.2 Type-C;

- 1x USB-C 3.2 Type-C;

- 1 восходящий порт USB Type-C (альтернативный режим DisplayPort, подача питания 140 Вт).