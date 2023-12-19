NucBox K6 — это новый мини-ПК от Gmktec с высокопроизводительным APU от AMD у которого имеется специальная система охлаждения для контроля температуры всех компонентов.

Gmktec представляет новый мини-ПК - NucBox K6 с процессором AMD Ryzen 7 7840HS. Устройство обладает 8 вычислительными ядрами, способными одновременно обрабатывать большое количество потоков данных. Встроенная графическая карта отсутствует, однако имеется возможность подключения внешней видеокарты Radeon 780M. Основным преимуществом является система охлаждения с двумя активными вентиляторами, обеспечивающая не только оптимальную работу процессора и APU при необходимой температуре, но также защищающая оперативную память и твердотельный накопитель от перегрева и регулирования температуры. Объем оперативной памяти DDR5 может быть расширен до 64 ГБ, работая на частоте 5600 МГц. Кроме того, доступны два слота для установки двух SSD формата M.2 2280, обеспечивающих высокую скорость передачи данных через интерфейс PCIe.

реклама

Для сетевого подключения предлагается два порта Ethernet с возможностью передачи данных со скоростью до 2,5 Гбит/с, что прекрасно дополнит уже имеющуюся инфраструктуру хранения данных. Быстрая беспроводная передача данных гарантируется благодаря Wi-Fi 6E, а возможность подключения наушников и мышки обеспечивается через Bluetooth. Кроме того, имеется возможность подключения до трех 4K-экранов с частотой обновления 60 Гц. Доступны также интерфейсы USB 4, HDMI и DisplayPort.