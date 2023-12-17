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СтарыйДед
Первое испытание полутвердотельного аккумулятора емкостью 150 кВт*ч на электромобилей NIO ET7
Руководитель NIO тестирует в прямом эфире гибридную твердо-жидкостную батарею мощностью 150 кВт*ч.

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Генеральный директор компании NIO, Уильям Ли, решил продемонстрировать реальную мощность батареи вместимостью 150 кВт*ч путем совершения дальней поездки из Шанхая до полного разряда. Эту поездку он транслирует в прямом эфире. Прошло уже более 12 часов, но он все еще находится на шоссе с остаточным зарядом аккумулятора в 30% и пройденным расстоянием более 430 миль. Таким образом, аккумулятор может смело подтвердить свою дальность действия в 600 миль и продемонстрировать свою высокую эффективность.

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ET7, мощный седан от NIO, является прямым конкурентом модели Tesla Model S. Автомобиль был вдохновлен недавней успешной поездкой в Европе, когда он проехал 3750 миль за 72 часа и 51 минуту, благодаря сети станций замены аккумуляторов компании. Несомненно, топовая комплектация ET7 с аккумулятором емкостью 150 кВт*ч потребует гораздо меньшего количества подзаряда. Однако любопытным является химический состав этого аккумулятора. Было сообщено, что NIO обратилась к крупнейшему в мире производителю автомобильных аккумуляторных батарей, CATL, с просьбой изготовить элементы аккумулятора с использованием твердотельного электролита, диафрагмой и кремниевым композитным анодом. Также отметим, что катод этого аккумулятора содержит высокое содержание никеля, что обеспечивает большую энергоемкость и надежную зарядку аккумулятора в любых погодных условиях.

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Однако CATL ответила, что этот этап требует большого количества времени и денег для научных исследований, разработки новых производственных линий и химических препаратов. Они не могут гарантировать коммерческую успешность этого проекта, как это было в случае с контрактами на поставку аккумуляторов для Tesla Model 3 и Model Y. Следовательно, NIO обратилась к более маленькому и ловкому конкуренту, WeLion New Energy Technology, совместно с которым разработала первую гибридную твердо-жидкостную батарею класса экстра, с плотностью энергии 360 Вт*ч/кг. Первая опытная партия должна была быть выпущена уже в 2021 году, а первые автомобили с этой батареей должны были появиться этим летом. Однако из-за проблем себестоимости и производства возникли значительные задержки. Тем не менее, судя по всему, высокопроизводительный аккумулятор с запасом хода более 600 миль готов к выходу на рынок, и ожидается, что это остановит генерального директора NIO в своих попытках разработки полутвердотельной батареи для ET7.

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