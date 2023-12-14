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СтарыйДед
Драйвер Nvidia GeForce Game Ready 546.33 поддерживает Fortnite Chapter 5 и The Finals
Выпущенный драйвер с полной поддержкой The Finals, Squad, The Day Before, а также Fortnite Chapter 5, также включает поддержку оптимальных настроек для шести игр, включая недавно выпущенный Avatar: Frontiers of Pandora.

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Недавно компания Nvidia выпустила новый пакет драйверов для графических процессоров GeForce, который обещает улучшить игровой опыт для множества пользователей. Драйвер GeForce Game Ready 546.33 включает в себя оптимизацию для нескольких новых игр и предоставляет оптимизированные настройки для других. Однако, несмотря на все улучшения, некоторые пользователи обнаружили, что список дисплеев, совместимых с технологией G-Sync, остался пустым. Это вызвало некоторое недоумение, поскольку многие ожидали поддержку своих мониторов в новом драйвере. К сожалению, пока неясно, почему так произошло, и Nvidia не предоставила комментариев по этому вопросу.

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Но несмотря на это, новый драйвер все равно предлагает множество улучшений для игроков. Более 1000 игр уже имеют предустановленные оптимизированные настройки в приложении GeForce Experience, и к этому списку добавились еще шесть игр:  The Day Before, Avatar: Frontiers of Pandora, Warhammer 40,000: Rogue Trader, Throne and Liberty, Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin и The Finals. Это означает, что игроки смогут насладиться улучшенной графикой и оптимизированной производительностью в этих играх. Особенно интересно, что игра The Finals получает поддержку многих передовых технологий в новом драйвере, включая RTXGI Ray Tracing, DLAA, DLSS 3 и Reflex. Эти технологии позволят игрокам наслаждаться невероятной детализацией и реалистичностью визуальных эффектов. И что особенно хорошо, эти оптимизации применимы как к настольным, так и к мобильным версиям графических процессоров Nvidia. Другие игры также получают значительные улучшения. Например, глава 5 Fortnite теперь поддерживает DLSS 2, Reflex и трассировку лучей, а игра Squad получает DLSS 3, DLAA и Reflex. Эти дополнительные функции позволят геймерам наслаждаться геймплеем, который намного плавнее и более четкой графикой, а также лучшей производительностью.

#nvidia #драйвер #драйвера #the finals #драйвера nvidia geforce #драйвера видеокарты
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