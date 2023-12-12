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СтарыйДед
В Сети появился список устройств, которые получат обновление Xiaomi HyperOS Global
HyperOS является заменой MIUI от Xiaomi и будет иметь улучшенную анимацию, целенаправленные уведомления и обновленные значки на главном экране

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В отчете Xiaomiui, предположительно поступившем с серверов китайского OEM-производителя, опубликован список из 11 смартфонов Xiaomi. Скриншоты фрагментов кода демонстрируют кодовые имена устройств и региональные ПЗУ, связанные с HyperOS. Планируется, что HyperOS будет внедрена на определенные модели смартфонов в странах мира, ЕЭЗ и Индии в первом квартале 2024 года. Среди этих моделей есть 11 телефонов, которые предположительно станут первыми, получившими HyperOS Global:

  • Xiaomi 13T;
  • Xiaomi 13T Pro;
  • Xiaomi 12T;
  • Xiaomi 11T;
  • Xiaomi 13;
  • Xiaomi 13 Pro;
  • Xiaomi 13 Ultra;
  • POCO F5;
  • POCO F5 Pro;
  • Redmi Note 12 4G/4G NFC;
  • Redmi Note 12S.

Ранее к Xiaomi HyperOS Global привязывались и другие устройства, включая Xiaomi Pad 6, Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro и POCO X6 Pro 5G. Однако в данной конкретной утечке особо упоминаются только вышеперечисленные модели телефонов. Возможно, на сервере также содержатся данные о других устройствах, однако их пока не удалось извлечь. Скорее всего, Xiaomi 12T Pro будет одним из первых устройств, получивших данное глобальное обновление. 

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Судя по нескольким утечкам о HyperOS, изменения, по сравнению с MIUI, больше касаются визуальных настроек. Xiaomiui также получил журнал изменений HyperOS, что создает впечатление о фокусе Xiaomi на внешнем виде оверлея Android 14 на ее новых телефонах.

Однако официальная страница программного обеспечения демонстрирует, что HyperOS будет предоставлять значительные улучшения в сетевом взаимодействии, функциях управления памятью и использовании искусственного интеллекта.


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#xiaomi #hyperos
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