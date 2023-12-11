Зарядное устройство с 4 портами имеет три выхода USB-C, один из которых имеет максимальную мощность 140 Вт и порт USB-C мощностью 22,5 Вт.

Компания UGREEN выпустила в продажу в Китае свое новое зарядное устройство GaN Nexode Pro мощностью 160 Вт с четырьмя портами. Интересно, что на веб-сайте компании в США и ЕС также представлены отдельные страницы с описанием данного аксессуара, что может намекать на его появление в ближайшее время на данных рынках. Зарядное устройство GaN Nexode Pro поддерживает быструю технологию зарядки PD 3.1 и оснащено тремя портами типа USB-C и одним портом USB-A. USB-C порты мощностью 160 Вт Nexode Pro разделены на три уровня: 140 Вт, 100 Вт и 30 Вт. Кроме того, порт USB-A способен выдавать мощность до 22,5 Вт. При использовании двух портов USB-C можно одновременно питать два ноутбука с мощностью 100 Вт и 60 Вт. При использовании всех четырех выходов мощность первых двух USB-C портов ограничена 65 Вт, а третий USB-C и USB-A порт обеспечивают мощность 7,5 Вт. Стоит отметить, что новая модель имеет схожий дизайн с предыдущим зарядным устройством Nexode мощностью 140 Вт и тремя портами USB-C. Согласно заявлению UGREEN, новая модель зарядного устройства мощностью 160 Вт имеет размеры 5,1 x 5,1 x 1,6 дюйма (~ 130 x 130 x 40 мм) и весит 11,1 унции (~ 315 г), что является на 21% меньше, чем предыдущая модель.

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Благодаря технологии штабелирования AirPyra удалось достичь такой компактности. Кроме того, устройство оснащено 11 функциями безопасности, включая постоянные проверки температуры с частотой более 1000 раз в секунду. За покупку 4-портового быстрого зарядного устройства GaN UGREEN Nexode Pro мощностью 160 Вт в Китае придется заплатить 429 юаней (~ 5 500 рублей), а на сайте в ЕС предусмотрена стоимость 55,99 евро. К сожалению, пока неизвестна конкретная дата появления данного нового зарядного устройства на других рынках.