Наушники Final Audio UX2000 ANC обеспечивают лучшую производительность по более низкой цене, чем UX3000, выпущеные в прошлом году.

Фирменная гарнитура Final Audio UX2000 ANC впервые представлена широкой публике. По словам производителя, эти наушники с активным шумоподавлением полностью опираются на отличную репутацию Final в области аудио и наследуют лучшие качества модели UX3000. Бренд продолжает тенденцию предоставлять беспрецедентное качество звука, комбинируя новые технологии в своих аудиорешениях. Однако наиболее интересным фактом является то, что гарнитура Final Audio UX2000 ANC продается по более низкой цене, чем UX3000. В настоящее время UX3000 оценивается в 158,89 долларов, в то время как новая модель со шумоподавлением имеет цену в 119 долларов. Такая доступность позволяет Final UX2000 расположиться в бюджетном сегменте рынка.

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Несмотря на более доступную стоимость, новые наушники не уступают важным характеристикам. На примере Final UX2000 можно увидеть высококлассный корпус с матовым покрытием, устойчивым к загрязнениям и отпечаткам. Благодаря регулируемым элементам, пользователи могут идеально подогнать наушники к своим потребностям и предпочтениям. Гарнитура также оснащена комфортной подушкой на оголовье. Что касается шумоподавления, компания Final утверждает, что UX2000 обладает "продвинутым" гибридным ANC-технологиями. Надежная настройка драйверов в гарнитуре гарантирует "непревзойденное качество звука" во время разговоров, прослушивания музыки и игр.

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Что касается игрового опыта, Final Audio UX2000 обладает специальным режимом с минимальной задержкой, что позволяет игрокам наслаждаться отзывчивым звуком. Однако гарнитура не поддерживает aptX или aptX Adaptive, а использует стандартные кодеки, такие как AAC и SBC. Среди других особенностей наушников Final Audio UX2000 ANC следует отметить наличие Bluetooth 5.3, систему ENC для улучшения качества звука во время разговоров, а также до 45 часов автономной работы.