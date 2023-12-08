Новая утечка гласит, что Snapdragon 8 Gen 4 будет иметь кодовое название «sun» с 8-ядерным процессором - с двумя большими и шестью средними ядрами ЦП.

Последняя информация подтверждает, что TSMC будет единственным производителем Snapdragon 8 Gen 4 в следующем году. Ранее появились слухи о том, что её Nuvia-ядра обеспечат до 40% производительности по сравнению со Snapdragon 8 Gen 3. Теперь известна конфигурация ядра и кодовые названия. Snapdragon 8 Gen 4 (SM8750), известный как "Pakala", продолжает традицию использования названий гавайских городов для своих флагманских SoC. Предшественник Snapdragon 8 Gen 3 назывался Lanai. С программной стороны его кодовое название – "Sun" (Snapdragon 8 Gen 3 представлялся как Pineapple). Именно с этим чипом отличия от предыдущих поколений будут видны на платформах тестирования, вроде Geekbench.

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В отношении аппаратного обеспечения Snapdragon 8 Gen 4 заменит ядра Arm Cortex на два ядра Nuvia Phoenix L и шесть ядер Nuvia Phoenix M, что подтверждает ранее утекшую информацию за текущий год. Что именно означают "L" и "M" – пока неизвестно, но рационально предположить, что это означает "большой" и "средний" соответственно. Он идет по стопам MediaTek Dimensity 9300, отказываясь от ядер с низким энергопотреблением. Можно только надеяться, что Qualcomm сумеет контролировать температуру. В противном случае кодовое имя в переводе означающее "Солнце" может стать пророческим.