Компания уже говорила об этой технологии ранее, демонстрируя ее посредством тест-драйвов.

Toyota разрабатывает виртуальную механическую коробку передач для своих электромобилей. В 2022 году была подана патентная заявка в Японии, а затем подала заявку на патент в США, что может означать, что компания планирует внедрить эту технологию на американском рынке. В презентации ранее в этом году Toyota объявила о намерении разработать аппаратное и программное обеспечение для аккумуляторных электромобилей, которое позволит им иметь функции управления приводом и сцепления. В патентной заявке Toyota в США подробно описывается виртуальная механическая коробка передач, которая использует рычаг переключения передач, аналогичный тем, что используются в обычных автомобилях с механической коробкой передач. В документе приведены рисунки, которые показывают устройство переключения с указателем, который показывает водителю, где находится каждая виртуальная передача, и предполагаемый путь переключения. Каждая передача соответствует определенному уровню крутящего момента, который должен создавать электродвигатель. В заявке также указывается, что Toyota рассматривает возможность создания автомобилей с количеством передач, не ограниченным шестью или семью, что обычно характерно для автомобилей с механической коробкой передач. Кроме того, владельцы смогут выбирать разные схемы крутящего момента в соответствии со своими предпочтениями в стиле вождения.

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Toyota уже проводит испытания этой технологии на электромобиле Lexus UX300e EV. Те, кто попробовал концептуальный механический электромобиль, описывают процесс вождения как удовольствие и отмечают, что автомобиль может «заглохнуть». Пока неизвестно, будет ли доступна эта технология для приобретения у Toyota Group и когда это произойдет. Согласно слухам, концепт FT-Se, представленный на Japan Mobility Show 2023, может стать одной из первых моделей с виртуальной механической коробкой передач.