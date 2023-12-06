Одновременно с этим Китай вкладывает значительные средства в превращение Гонконга в новый центр производства полупроводников.

Компания Nvidia, ведущий производитель графических процессоров (GPU) с базой на Тайване, объявила о своих планах построить систему заводов по производству полупроводников в Японии. Они приняли это решение в ответ на растущую потребность в графических процессорах, особенно в сфере искусственного интеллекта (ИИ). По сообщениям, генеральный директор Nvidia, Дженсен Хуанг, провел встречу с премьер-министром Японии, Фумио Кисидой, и заверил его в том, что Япония будет иметь приоритет в обеспечении высокого спроса на их графические процессоры.

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В это время Япония активно стремится инвестировать в производство передовых полупроводников, необходимых для развития новых технологий. По имеющимся данным, администрация Кишиды пообещала выделить миллиарды долларов на поддержку компании TSMC (конкурент Nvidia), лидера отрасли производства передовых чипов, а также местного стартапа Rapidus, желающего конкурировать в производстве высокопроизводительных микросхем и чипсетов.

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Нельзя не отметить, что китайские производители чипов также планируют инвестировать миллионы долларов в реиндустриализацию Гонконга. Правительственные чиновники утверждают, что китайские полупроводниковые компании в настоящее время активно вкладывают средства в исследования, разработки и производство в Гонконге, поскольку финансовый центр стремится диверсифицировать свою экономику. Здесь используются передовые технологии, такие как робототехника, искусственный интеллект и 3D-печать, с надеждой на повышение эффективности производства.