Компания Huawei выпустила в Китае новый ноутбук Huawei Qingyun L540 на базе Arm

Недавно компания Huawei представила новый ноутбук Huawei Qingyun L540, который привлекает внимание своим необычным процессором Kirin 9006C. Несмотря на то, что на первый взгляд он может показаться обычным ноутбуком начального уровня, характеристики этой модели раскрывают тайну ранее неизвестного чипа.

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Результаты тестирования Geekbench позволяют нам немного больше узнать о процессоре Kirin 9006C. Он является обновленной версией Kirin 9000E, но с добавлением новых функциональностей, и оснащен одним ядром Cortex-A77 (3,13 ГГц), двумя ядрами Cortex-A77 (2,83 ГГц), четырьмя ядрами Cortex-A55 (2,05 ГГц) и графическим процессором Arm Mali-G78 MP22. Это делает Kirin 9006C еще более интересным. Однако самое важное, что стоит отметить, это то, что чип производится с использованием технологии 5 нм. Это подтверждает, что это переработанное оборудование, так как SMIC в настоящее время не имеет возможности производить 5 нм чипы.

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Ноутбук Qingyun L540 сам по себе является типичным ноутбуком с 14-дюймовым экраном QHD (2560 x 1440) с частотой обновления 60 Гц и аккумулятором емкостью 56 Вт*ч. Он может быть оснащен до 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти и имеет стандартный набор портов, включая 1x USB-C, 2x USB-A, HDMI и аудиоразъем 3,5 мм. Но есть одно "но" - ноутбук доступен для приобретения только государственным учреждениям в Китае.