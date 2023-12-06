Французский стартап Biomemory представил новый вид карты памяти, предназначенной для безопасного хранения данных в течение как минимум 150 лет.

Biomemory, биотехнологический стартап, представил свой первый продукт с момента основания в 2021 году. Biomemory DNA Card, первый коммерчески доступный продукт, способный хранить данные в виде ДНК, был недавно представлен. Несмотря на то, что он относится к первому поколению продуктов, ДНК-карта Biomemory имеет некоторые недостатки, включая стоимость.

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Концептуально, хранение данных на синтетических ДНК-молекулах требует гораздо меньше энергии, чем традиционные методы хранения данных, такие как флэш-память NAND. Кроме того, синтетическая память обещает быть чрезвычайно долговечной: рассчитывается, что срок службы Biomemory составляет 150 лет. Предполагается, что карты ДНК компании могут служить еще дольше, но только при условии постоянного хранения в прохладном и сухом помещении. В настоящее время эти карты могут хранить до 1 КБ данных или 1024 символа.

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Предположительно, Biomemory требуется до восьми часов, чтобы закодировать 1204 символа синтетической ДНК. Следует отметить, что данные после закодирования не могут быть изменены и должны быть отправлены в лабораторию Eurofins Genomics для секвенирования. Biomemory планирует начать поставки карт ДНК в январе 2024 года по розничной цене в 1000 долларов США за две карты.