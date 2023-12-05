Основная цель AI Alliance, созданного Meta*, IBM, Intel, Sony, Dell и другими компаниями, — ответственное развитие технологий искусственного интеллекта с упором на меры безопасности.

Искусственный интеллект (ИИ) стал неотъемлемой частью нашей современной жизни. От самоуправляющих автомобилей до голосовых помощников, ИИ проникает во все сферы нашей деятельности. Однако, с быстрым развитием этой технологии возникают новые вызовы и потенциальные риски, которые нужно эффективно управлять. В свете этого Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) и International Business Machines Corp. (IBM), два гиганта в области информационных технологий, объединились с более чем 40 компаниями и организациями, чтобы создать отраслевой альянс, посвященный разработке открытого искусственного интеллекта. Этот альянс ИИ, в который входят такие компании, как Intel, Sony Group, Dell, Oracle и Advanced Micro Devices Inc. (AMD), стремится к ответственному развитию ИИ, обмену технологиями и уменьшению потенциальных рисков, связанных с этой технологией.

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Важным приоритетом альянса является обеспечение безопасности и защиты ИИ. Разработка нового оборудования, использование моделей искусственного интеллекта с открытым исходным кодом и активное сотрудничество с академическими исследователями - все это меры, предпринятые в рамках альянса, чтобы обеспечить прозрачность и этичность развития ИИ. Один из ключевых элементов альянса - создание комитета технического надзора и совета управляющих, в которые помимо академических исследовательских учреждений войдут такие крупные корпорации, как IBM, Meta Platforms Inc., Oracle и AMD. Это позволит объединить экспертов разных областей для проведения регулярного анализа и оценки разработок в области ИИ. Сторонники открытого искусственного интеллекта подчеркивают эффективность этого подхода для создания сложных систем. Компания Meta разработала большие языковые модели, которые уже стали основой для чат-ботов с ИИ, и теперь они доступны в качестве открытых ресурсов. Это предоставляет возможность разработчикам использовать эти модели для создания инновационных продуктов и услуг.

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С другой стороны, OpenAI, компания, стоящая за ChatGPT, аккуратно оберегает свои мощные алгоритмы и модели искусственного интеллекта. Доступ к ним возможен только с согласия OpenAI. Microsoft является одним из наиболее активных сторонников OpenAI. Даже крупные участники в области искусственного интеллекта, такие как Google и Amazon, не раскрывают свой исходный код и не предоставляют ученым возможность скачивать свои модели. Например, Amazon инвестировала в популярное предприятие в сфере искусственного интеллекта Anthropic и только что представила аналогичную модель ChatGPT. Создание альянса AI Alliance свидетельствует о растущем движении в области информационных технологий в пользу прозрачного использования и открытого сотрудничества в исследованиях искусственного интеллекта.