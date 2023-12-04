Intel открыто обвинила AMD в вводящем в заблуждение маркетинге своих последних APU, таких как Ryzen 5 7520U, незадолго до того, как она обновила многие из своих процессоров Intel Core 13-го поколения под брендом 14-го поколения.

Через несколько недель Intel планирует выпустить новые процессоры следующего поколения под кодовым названием Meteor Lake. Эта линейка процессоров, известная как Core Ultra, будет включать аналоги Intel Core 14-го поколения, включая Core i9-14900HX и обновленный Core i9-13900HX. Как и ранее, Intel придает своим старым архитектурам новые имена, такие как Kaby Lake, Kaby Lake Refresh, Whiskey Lake и Comet Lake. Несмотря на уникальные названия, некоторые процессоры, например Core i5-8350U и Core i5-10210U, имеют схожие характеристики, несмотря на различные годы выпуска. Более того, Intel предлагала процессоры Core i5-10210U и Core i5-1035G7, которые относятся к одному поколению, но имеют различные базовые архитектуры. Иронично, что Intel в своей последней рекламной кампании, названной "Основные истины", пытается противостоять AMD и подчеркнуть, что "новейшие технологии" не всегда соответствуют ожиданиям клиентов.

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Intel демонстрирует, что AMD также продает свои последние процессоры APU Zen 2, Zen 3 и Zen 4 под брендом Ryzen 7000. Однако AMD столкнулась с трудностями в объяснении своей новой номенклатуры, что может привести к неправильному ее интерпретации. Например, разница между Ryzen 5 7520U, Ryzen 5 7530U и Ryzen 5 7540U состоит всего в одной цифре, и при этом средний разрыв в производительности между Ryzen 5 7520U и Ryzen 5 7530U составляет 46%. Именно поэтому один из главных редакторов считает, что именование Ryzen 7000 выглядит "намеренно запутанным".

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Все эти факторы не останавливают Intel от того, чтобы в своих сравнительных тестах выбирать результаты, которые подкрепляют их точку зрения в сравнении с AMD. С помощью своей технологии CrossMark, где процессоры Intel обычно превосходят аналоги AMD, Intel продемонстрировала, что Core i7-1355U превосходит Ryzen 7 7840U. Если же рассматривать общую картину, последние процессоры обгоняют AMD в среднем на 10%, без учета разницы в производительности их графических процессоров Iris Xe Graphics G7 96EU и Radeon 780M iGPU.