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СтарыйДед
Стал известен эксклюзивный поставщик дисплеев Redmi Book 14 2024
Новый ноутбук оснащен 14-дюймовым дисплеем с разрешением 2,8K, соотношением сторон 16:10 и 100% цветовым охватом sRGB.

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Не так давно компания Xiaomi представила на своем родном рынке в Китае новую серию ноутбуков Redmi Book 14 и 16 2024 года. Эти ноутбуки, выпущенные под брендом Redmi, являются самыми тонкими и легкими в своем классе. Свежий отчет выявил единственного поставщика дисплеев для модели Redmi Book 14 2024 года. Согласно официальной информации, компания Tianma Microelectronics является единственным поставщиком панелей дисплея для этой модели. Новый ноутбук оснащен 14-дюймовым дисплеем разрешением 2,8К, соотношением сторон 16:10 и 100-процентным охватом цветового пространства sRGB. Этот дисплей также обладает частотой обновления 120 Гц, функцией DC Dimming и сертификатом TÜV Rheinland.

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Для тех, кто не в курсе, последняя модель Redmi Book 14 имеет вес всего 1,37 кг и толщину 15,9 мм. Под его компактным корпусом скрывается процессор Intel i5-13500H, который может выдавать мощность до 47 Вт. Этот процессор работает в паре с 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 и SSD-накопителем емкостью до 1 ТБ. Для эффективного охлаждения ноутбук оснащен двумя вентиляторами и двумя 8-миллиметровыми тепловыми трубками. Остальные особенности включают аккумулятор ёмкостью 56 Вт*ч, поддержку Thunderbolt 4, разъемы USB типа A и HDMI, а также разъем для наушников 3,5 мм.

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Кроме поставки дисплеев для Redmi Book 14 2024 года, компания Tianma также является поставщиком 1,97-дюймового AMOLED-дисплея, который использован в умных часах Redmi Watch 4. Дисплей данного устройства обладает пиковой яркостью в 600 нит, экономичной технологией LTPS и квадратной формой панели.

#xiaomi #ноутбук #redmi #ноутбук 2024 #redmi book #redmi book 14
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