Три из них будут принадлежать к семейству Zen 3, а остальные три — к Zen 4. За исключением Ryzen 7 5700X3D, остальные SKU будут APU.

Предыдущий утечка информации раскрыла два новых процессора AMD X3D на платформе AM4: Ryzen 5 5500X3D и Ryzen 7 5700X3D. Согласно информации, полученной от другого источника на Weibo, ECSM_official, AMD планирует выпустить оба процессора по отдельности. Ожидается, что процессор AMD Ryzen 7 5700X3D будет выпущен в первом квартале 2024 года, однако о дате выхода более доступного Ryzen 5 5500X3D на рынок пока нет информации. Кроме того, к процессору AMD Ryzen 5 5700X3D присоединятся некоторые APU серии Ryzen 8000G, такие как Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G и Ryzen 5 8500G. Также ожидаются некоторые компоненты на базе Zen 3, не относящиеся к X3D, в том числе Ryzen 5 5600GT и Ryzen 5 5500GT. Эти модели представляют варианты уже популярного процессора Ryzen 5 5600G с повышенной или пониженной тактовой частотой.

реклама

В общем, в портфолио AMD на первый квартал 2024 года входят три модели процессоров Zen 3 и три модели Zen 4, большинство из которых предназначены для бюджетного сегмента рынка и позволят собрать ПК без использования дискретной видеокарты. Если цена процессора AMD Ryzen 7 5700X3D будет достаточно привлекательной, он может конкурировать с процессорами Intel и AMD среднего класса. Платформа AM5, нестабильность которой присуща, делает процессоры на базе AM4, такие как Ryzen 7 5700X3D и Ryzen 5 5500X3D, надежными и доступными вариантами для создания недорогих и высокопроизводительных ПК, особенно при использовании видеокарты GeForce RTX 4060.