Китайский бренд Huawei сегодня официально представил два своих новейших ноутбука — MatePad Pro 11” (2024 г.) и Huawei MateBook D 16 (2024 г.).

Компания Huawei, известный китайский бренд, сегодня представила две свои новые модели ноутбуков, поступление которых на рынок ожидается в 2024 году. Это Huawei MatePad Pro 11” и Huawei MateBook D 16. Как можно догадаться из их наименования, эти устройства предлагают ряд существенных улучшений и новых функций по сравнению с предыдущими моделями.

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Huawei MatePad Pro 11” оснащен 11-дюймовым OLED-дисплеем, обладающим высоким разрешением в 2560×1600 пикселей и с соотношением экрана к корпусу 92%. Он обеспечивает яркость 600 нит и впечатляющую цветопередачу. С частотой обновления 120 Гц экран выглядит очень плавно и реалистично. Поставляется этот ноутбук с операционной системой HarmonyOS 4. По памяти устройство не сильно преуспевает– 12 ГБ RAM и до 512 ГБ встроенной памяти. Важно отметить также присутствие камер высокого качества – основная двойная камера 13 + 8 МП и фронтальная 16 МП. Аккумулятор ёмкостью 8200 мА*ч поддерживает быструю зарядку 66 Вт. Весит ноутбук всего 449 граммов, его толщина составляет всего 5,9 мм. Новинка доступна в четырех расцветках: зеленой, синей, черной и белой. Предварительная продажа стартовала уже сегодня, а официальное начало продаж намечено на 8 декабря.

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Что же касается Huawei MateBook D 16, то он обладает 16-дюймовым дисплеем IPS, соотношение площади экрана к корпусу у которого составляет 90%. Разрешение этого дисплея составляет 1920×1200 пикселей, и яркость равна 300 нит. Благодаря процессору Intel Core 13-го поколения, совместно с 16 ГБ оперативной памяти и хранилищем объемом 1 ТБ, ноутбук обеспечивает высокую производительность и быстродействие. Варианты подключения включают различные порты USB и HDMI, а также разъем для наушников. У него также есть два встроенных динамика и микрофон. Аккумулятор ёмкостью 70 Вт*ч гарантирует надежную работу, а разнообразие интеллектуальных функций делают его очень удобным в использовании. Huawei MateBook D 16 работает на операционной системе Windows 11 Home и доступен в двух цветовых решениях: "Яркая луна" и "Серый космос". Стоимость этого устройства с процессором Core i5-13420H/16 ГБ+1 ТБ составляет 4599 юаней. Предзаказ уже доступен, а начало продаж запланировано на 12 декабря. Huawei MateBook D 16 High Energy edition 2024 также имеет несколько вариаций, однако подробности о них пока еще не разглашены.