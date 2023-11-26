Он будет иметь пространство с переменной температурой, небольшую площадь, но при этом большую емкость

В этом месяце китайская компания Xiaomi Mijia представила новый встраиваемый холодильник Mijia 521L. Его главной отличительной особенностью стала ультратонкая конструкция. Теперь же, компания радует поклонников своих продуктов еще одной моделью - Mijia Cross 518L. Она тоже относится к категории ультратонких холодильников и предлагает множество функциональных возможностей.

Основное преимущество этой модели - пространство с переменной температурой, которое идеально подходит для хранения разных типов продуктов. Mijia Cross 518L может похвастать небольшой площадью, но в то же время большой емкостью, которая позволит комфортно разместить все необходимые продукты. Компания Xiaomi Mijia объявила о выпуске этой модели в Китае 29 ноября, на одной презентации с серией смартфонов Redmi K70.

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Визуально холодильник Mijia Cross 518L очень эстетичен и может вписаться в каждый дизайн кухни. Его передняя панель окрашена в светло-голубой цвет и имеет натуральную текстуру, которая не только выглядит стильно, но и устойчива к повреждениям. Створки дверей открываются на 90 градусов, обеспечивая удобный доступ к продуктам. Сенсорный экран с функцией интеллектуального подключения позволяет пользователю настроить температуру и режимы работы холодильника.

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Mijia Cross 518L предлагает разделенную на отсеки конструкцию, которая позволяет хранить продукты в отдельных зонах и замораживать их при необходимости. Объем холодильника составляет 521 литров, 341 литров отводится на охлаждение, а 180 литров - на заморозку. Важно отметить, что холодильник обеспечивает равномерное охлаждение благодаря циркуляции на 360 градусов.