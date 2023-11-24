Было продемонстрировало два важных аспекта: парковку автомобиля и вызов его одним нажатием кнопки.

Генеральный директор Huawei, Ю Чэндун, с гордостью анонсировал на пресс-конференции, посвященной Luxeed S7, новую функцию автономной парковки. Шестиминутное видео, показанное на пресс-конференции, ярко демонстрировало две ключевые возможности этой функции: возможность парковки автомобиля без участия водителя и возможность вызова автомобиля всего одним нажатием кнопки.

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Функция автономной парковки позволяет водителю уверенно покинуть автомобиль, в то время как тот самостоятельно находит и принимает свое назначенное парковочное место. Он проявляет автономное поведение на дороге, включая правильное движение, использование указателей поворота и динамическую реакцию на пешеходов и другие транспортные средства путем замедления или торможения. Особо следует отметить, что автомобиль способен работать на значительной скорости и демонстрирует свою профессиональность в выполнении сложных маневров, включая множество поворотов. Даже при наличии встречного транспорта на узких участках, автомобиль искусно движется задним ходом. Это свидетельствует о высоком уровне сложности и безопасности всей системы. По благоприятным дорожным условиям автомобиль может ехать со скоростью до 20 км/ч.

Кроме того, функция однокликового вызова позволяет пользователям управлять своим автомобилем издалека с помощью простой команды через мобильный телефон. Автомобиль мгновенно реагирует и активирует режим вождения, самостоятельно подъезжая к местонахождению пользователя. Парковка, продемонстрированная в видео, является одной из сложных ситуаций на дороге. Однако, система безупречно ориентируется в таких условиях, проявляя гибкость и надежность в различных дорожных сценариях.

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P. S. (">Ссылка на источник видео)