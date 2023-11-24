Пока нет никакой информации о том, что это за наушники, но они будут отличаться от текущей линейки наушников-вкладышей, умных очков и других носимых аудиоустройств.

Компания Huawei планирует представить новую серию наушников открытого типа к концу этого года. Об этом сообщил президент линейки продуктов Huawei Terminal BG Audio и Smart Accessories, Лю Дунфан. Данное новое направление станет стратегическим расширением компании Huawei, отличающимся от ее текущей линейки вкладышевых наушников, умных очков и других портативных аудиоустройств. Целью появления этой новой линейки наушников является создание уникального присутствия на рынке. Наушники открытого типа с поддержкой Bluetooth являются удобными и практичными, особенно для активного использования, например, во время занятий спортом. Они крепятся над ухом, обеспечивая стабильность и комфорт, и не полностью изолируют внешние звуки, что повышает осведомленность пользователя во время занятий, когда важно быть внимательным к происходящему вокруг.

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Подчеркивая свое внимание к инновационным аудиотехнологиям, компания Huawei недавно продемонстрировала качество аудиосигнала без потерь на специальном мероприятии, прошедшем в Центральной консерватории, в Оперном мюзик-холле. Ожидается, что предстоящие наушники открытого типа будут обладать современным и стильным дизайном, подходящим для различных ситуаций использования, включая офис, путешествия и спорт, что подчеркнет их стильность и комфортность. На рынке наушников открытого типа наблюдается заметный рост популярности, о чем свидетельствуют данные о продажах на крупных торговых фестивалях, что указывает на увеличивающееся предпочтение потребителей к данному типу наушников. Этот рост спроса объясняется изменением привычек пользователей и повышенным вниманием к комфорту. Ожидается, что предстоящие наушники открытого типа от Huawei будут отвечать этим изменяющимся предпочтениям и, возможно, принесут на рынок новые инновации.