Tesla выпустила в Китае новый товар — часы S3xy Time Glow Clock. Устройство оснащено шестью цветными дисплеями IPS, заключенными в корпус из изогнутого стекла, с различными режимами отображения.

Tesla представила свой новый продукт — часы S3XY Time Glow Clock, которые включают в себя часы и дисплеи, которые имеют несколько режимов отображения. Часы могут быть настроены по индивидуальному желанию, что позволяет им удобно вписываться в любой интерьер. Давайте более подробно рассмотрим этот продукт.

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S3XY Time Glow Clock вдохновлены классическим дизайном светящихся часов и оснащены шестью цветными экранами IPS, установленными в шести крышках из кварцевого стекла. Основание часов изготовлено из алюминиевого сплава и дополнено динамиком и портом Type-C для дополнительного удобства. Кнопка управления в верхней части часов обеспечивает комфортное управление. Часы имеют размеры 204 мм в длину, 68 мм в ширину и 70 мм в высоту, весит они 475 грамм.

Как говорилось ранее, часы S3XY Time Glow Clock оснащены шестью встроенными циферблатами, каждый из которых можно настроить по своему вкусу. Вы также можете загружать собственные изображения для создания персонализированного циферблата. Часы поддерживают два набора из 12 (6х2) пользовательских изображений, а также имеют возможность воспроизведения звука при статическом изображении. Благодаря высокоточному чипу часов RTC и поддержке сети Wi-Fi, часы всегда показывают точное время. Также в часах присутствует динамический режим заставки и встроенный чип декодирования звука CODEC, поддерживающий 24-битный аудиовыход высокого качества.

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Новые светящиеся часы Tesla S3XY уже доступны для покупки в Китае по цене 839 юаней (около 10 500 рублей). Неизвестно, выйдут ли они на рынках в других странах или же останутся эксклюзивными для Китая.