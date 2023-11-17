Также пользовательский интерфейс показал, что водитель сможет управлять крышкой багажника с электроприводом прямо из кабины.

Недавно испытатель Tesla Cybertruck подтвердил возможность автоматического открытия и закрытия двери, а также назвал пользовательский интерфейс лучшей частью автомобиля. Теперь есть не только шпионские фотографии, но и видео, которое позволяет заглянуть в салон Cybertruck. Это произошло после того, как один из сотрудников оставил автомобиль незапертым на заправке Supercharger. На видео можно увидеть пользовательский интерфейс в действии на главном и второстепенном дисплеях.

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В интерфейсе Cybertruck отчетливо видны функции управления кабиной. Водитель и пассажиры смогут открывать и закрывать автоматическую крышку багажника и задние двери прямо из салона. Кроме физических кнопок, расположенных вокруг кузова грузовика, такая возможность будет доступна также через интерфейс.

Интерфейс Cybertruck также показывает значок разбрызгивателя и элементы управления пневматической подвеской, которые позволяют поднять автомобиль на максимальную высоту для улучшенного просвета. На заднем дисплее появляются отдельные элементы управления кондиционером, а брезент который должен предотвращать подобные утечки, лежит в задней части салона.

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Ожидается, что Илон Маск представит Cybertruck 30 ноября на сцене Gigafactory в Техасе. Он объявит о начале производства и первых поставках автомобиля, а также расскажет о его цене и полном списке характеристик. Вполне возможно, что на мероприятии будет продемонстрирован и подробно рассмотрен пользовательский интерфейс Cybertruck, но до того момента можно насладиться только утечками информации о компонентах управления кабиной сенсорным экраном.