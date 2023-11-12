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СтарыйДед
Microsoft незаметно закрывает Windows 10 Mobile App Store, обозначая конец её эпохи
Microsoft отключает основные функции своего магазина приложений Microsoft Store на платформе Windows 10 Mobile.

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Microsoft совершила значительный шаг в отказе от своей платформы Windows 10 Mobile, постепенно отключив основные функции своего магазина приложений Microsoft Store на данной платформе. Это закрытие означает конец эпохи Windows 10 Mobile и классического поколения систем Windows Phone. В 2015 году Lumina 950 стала первой моделью, работающей на Windows 10.

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Пользователи сообщают о недоступности домашней страницы магазина и неправильной загрузке страниц для загрузки и обновления приложений. Также возникают проблемы на странице сведений о приложении. Это ухудшение функциональности произошло после решения Microsoft завершить поддержку устройств с Windows 10 Mobile в декабре 2019 года. В это же время закрылся магазин Windows Phone 8.1. Не смотря на то, что поддержка устройств была прекращена, Microsoft Store продолжал функционировать некоторое время. Компания заверила пользователей, что магазин будет работать и после прекращения обновлений операционной системы, при этом поддерживая разработчиков и производителей OEM. Важной особенностью Windows 10 Mobile являлась поддержка загрузки неопубликованных приложений, позволяющая пользователям устанавливать приложения вне Microsoft Store. Эта возможность остается важной альтернативой для пользователей, особенно после сбоев в работе магазина. Интересно, что некоторые пользователи утверждают, что магазин начинает работать нормально после установки последнего автономного пакета, что может быть обходным путем для доступа к услугам магазина.

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Microsoft сместила свое внимание с мобильных платформ и сфокусировалась на искусственном интеллекте и рынке ПК. Ходили слухи, предполагающие, что компания активно работает над разработкой Windows 12. Недавно генеральный директор Microsoft, Сатья Наделла, признал, что прекращение выпуска Windows Phone было ошибкой. Несмотря на то, что рынок ПК является прибыльным для Microsoft, рынок мобильных устройств все еще расширяется и развивается, особенно с появлением новых продуктов, таких как складные устройства. Многие производители смартфонов вышли на рынок относительно поздно, но благодаря настойчивости добились успеха. Хотя Microsoft вышла на рынок смартфонов с некоторым запозданием, она уже упустила эту возможность в самом начале развития смартфонов.

#microsoft #microsoft windows 10 #microsoft windows #microsoft windows mobile
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