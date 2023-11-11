Умные часы будут иметь 1,43-дюймовый дисплей AMOLED и будут поддерживать все необходимые датчики для отслеживания за состоянием здоровья.

Сообщается, что после выпуска Watch 1 в 2023 году китайская компания по производству бытовой электроники OnePlus уже работает над разработкой своей следующей модели умных часов - Watch 2. Уже можно ознакомиться с изображениями и основными характеристиками этих умных часов. Изображения и информация были раскрыты известным информатором @OnLeaks, которые показывают, что OnePlus останется верным своему круглому дизайну циферблата и в новой модели Watch 2.

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Ожидается, что устройство будет иметь металлический корпус и ремешок из резины. Доступны будут две расцветки - белая и черная. Изображения также показывают наличие динамика слева и двух функциональных кнопок справа на корпусе часов. Датчики для контроля состояния и разъем для зарядки, как всегда, будут расположены в нижней части корпуса. Что касается характеристик, информатор утверждает, что часы будут иметь 1,43-дюймовый дисплей AMOLED и будут работать на чипсете Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1. Также было отмечено, что устройство будет обладать всеми необходимыми датчиками для отслеживания здоровья.

Операционная система будет либо оставаться той же, что и в предыдущей модели OnePlus Watch 1 - RTOS, либо будет обновлена на новую платформу WearOS 4, на что указал другой информатор. Согласно информации от Макса Джамбора (@MaxJmb), будущие часы OnePlus Watch 2 будут работать на операционной системе WearOS 4, и эта информация была также подтверждена @OnLeaks. Относительно запуска, известно, что умные часы были сертифицированы сертификационным органом BIS Индии, что подтверждает их готовность к выходу на рынок. Судя по всему, большая вероятность того, что новые умные часы будут анонсированы вместе с флагманским смартфоном 12, который запуск в Китае и по всему миру уже подтвержден и ожидается в начале 2024 года.